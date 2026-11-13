Explosión de gas en Lanús: un muerto, 30 heridos y dos personas desaparecidas

Los heridos más graves fueron trasladados principalmente al Hospital Evita, mientras que otros pacientes fueron derivados al Hospital Narciso López y a distintos centros sanitarios de la zona.

Dos directivos de Metrogas bajo investigación

La causa judicial tuvo un avance durante la tarde. La Fiscalía Descentralizada N.º 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas, en el marco de la investigación para establecer las responsabilidades por la explosión.

La principal hipótesis apunta a que el accidente se produjo cuando una máquina utilizada durante las tareas de renovación de redes rompió un caño de distribución de gas. Los investigadores deberán determinar cómo se desarrollaban los trabajos y si se cumplieron los protocolos de seguridad correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 6 descentralizada de Lanús.

Evacuaron a los vecinos y buscan a dos personas

La explosión ocurrió en un sector comercial del centro de Remedios de Escalada, a pocos metros de un Banco Nación y de distintos locales. La intensidad de las llamas y el riesgo de nuevas explosiones obligaron a evacuar las viviendas y los comercios de las inmediaciones.

El municipio informó que todos los vecinos de la zona habían sido evacuados y que el fuego estaba controlado. Sin embargo, todavía aguardaban el corte del suministro de gas por parte de Metrogas para poder extinguir completamente las llamas y evaluar los daños.

Además, las autoridades mantenían la búsqueda de dos personas cuyo paradero no había podido establecerse al momento de los últimos reportes.

El operativo continuaba durante la tarde, mientras la Justicia avanzaba con las medidas para determinar cómo se produjo la rotura de la cañería y quiénes fueron los responsables.