LVA: UPCN disputará amistosos en Mendoza y Chile

Sábado 25 de octubre – 11 hs: vs San Martín de Porres

Sábado 25 de octubre – 16:30: vs San Martín Pacífico

Estos partidos marcarán una nueva etapa dentro de la preparación, con el cuerpo técnico buscando afinar la sincronización entre las distintas líneas del plantel, que combina experiencia, proyección y variantes en todas las posiciones.

Una vez finalizada la escala en Mendoza, Los Cóndores viajarán a Chile, donde afrontarán una serie internacional frente al Club de Vóleibol Linares, una de las instituciones más destacadas de la Liga A1 chilena. Los encuentros se disputarán en el Club Linares, en las siguientes fechas:

Martes 28 de octubre – 19 hs

Miércoles 29 de octubre – 19 hs

La gira servirá para que el plantel gane ritmo competitivo antes del inicio oficial de la Liga Argentina, previsto para el 6 de noviembre.