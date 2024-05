Lombardi dejó de ser el DT de Miramar Misiones tras el escándalo

Ante estas declaraciones, el escándalo xenófobo, la presentación de la renuncia por parte de Caruso, y el pésimo momento deportivo que atraviesa el recién ascendido (el equipo marcha último con 8 puntos en 13 partidos) Edgardo Lasalvia, asesor deportivo del club, confirmó que el entrenador no dirigirá más al club.

El DT, reconocido por salvar a varios equipos argentinos del descenso, también contó que habló con los dirigentes y que les dijo que no se “sentía bien” con esta situación. "No quiero perjudicar al club. Yo no soy de protestar de la forma que lo hice el lunes. Reaccioné mal y son cosas que no suelen pasarme", agregó.

Para dar el ejemplo, Caruso Lombardi confesó que llamó al árbitro Javier Feres -a quien insultó en el último partido- y le pidió disculpas por su exabrupto. Además le explicó que reaccionó de esa manera por la segunda expulsión que sufrió su equipo.

"Yo me doy cuenta cuando los árbitros me tratan mal. Siento que le caigo mal. Vengo de un país donde estoy enfrentado al poder, estoy enfrentado a full con Claudio Tapia, quien es amigo del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (Ignacio Alonso Labat)”, sentenció.

Miramar Misiones le ganaba 1-0 a Liverpool con un hombre menos hasta que Luciano Rodríguez marcó un doblete y dio vuelta el partido.

Luego de los dos goles recibidos, Ricardo Guzmán Pereira dejó a Miramar Misiones con dos hombres menos tras recibir la segunda tarjeta amarilla. Fue así como Ricardo Caruso Lombardi, para nada satisfecho con la decisión del árbitro Javier Freres, pidió enérgicamente que se revise la jugada en el VAR (pese a que cuando son dos amonestaciones la tecnología no puede intervenir).

En medio de la protesta, el también comentarista televisivo, acompañado por sus colaboradores, lanzó un insulto racista junto a quejas por la jugada: "Ni foul fue. Jetón. Negro de mier... Mirá el VAR". Debido a los constantes gritos y faltas de respeto, Freres decidió sacarle la segunda amarilla al argentino y, tras varios minutos, el DT de 62 años se fue del estadio y luego terminó el partido.