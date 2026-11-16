Thiago Tirante atraviesa un gran presente en el circuito profesional, en el que viene de protagonizar su primera final de ATP en Estocolmo, Suecia, donde no pudo ante el experimentado estadounidense Taylor Fritz, noveno del mundo, quien lo superó ajustadamente en tres sets, por 6-2, 4-6 y 7-6 (7-3).
Tirante subió cuatro puestos en el ranking y se metió en el "top 3" argentino
El tenista platense escaló hasta el puesto 47° del ranking mundial, tras haber sido finalista por primera vez en su carrera de un torneo ATP, en Estocolmo, y desplazó a Mariano Navone como tercera raqueta nacional, detrás de Cerúndolo y Etcheverry.