Tras esa actuación, el tenista nacido en La Plata, el 10 de abril de 2001, escaló cuatro puestos en el ranking mundial, del 51° al 47° lugar, y desplazó a Mariano Navone como el tercer jugador de Argentina, por detrás de Francisco Cerúndolo (20°) y Tomás Etcheverry (29°), quienes no tuvieron cambios esta semana en el escalafón de la ATP.

Navone, por el contrario, cayó un puesto y quedó 49°, del mismo modo que Sebastián Báez, quien retrocedió un lugar al 53° lugar. Juan Manuel Cerúndolo, por su parte, no sufrió cambios y se mantuvo en el puesto 54°, igual que Camilo Ugo Carabelli (65°) y Facundo Díaz Acosta (66°).