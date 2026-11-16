Además, alcanzar esta instancia ya le aseguró a Desamparados la participación en el Torneo Argentino del Interior 2027.

Un antecedente que alimenta la ilusión

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos fue el 2 de febrero de 2025, también por una final de la Región Cuyo. En aquella oportunidad, Desamparados recibió a Pacífico en El Serpentario después de haber perdido 2-0 en General Alvear.

El equipo sanjuanino ganó 2-0 en la revancha, igualó el resultado global y llevó la definición a los penales. Allí se impuso por 6-5 y consiguió la clasificación, en una noche en la que incluso debió jugar todo el segundo tiempo con un futbolista menos.

Ahora volverán a cruzarse por un lugar en la definición interregional del certamen.