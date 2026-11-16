Desamparados ya tiene fecha para la primera final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El equipo sanjuanino recibirá a Pacífico de General Alvear el próximo lunes 23 de noviembre, en un partido que se disputaría en El Serpentario, aunque todavía resta confirmar el horario.
El Puyutano recibirá a Pacífico por la primera final de la Región Cuyo
El Puyutano recibirá al equipo de General Alvear el lunes 23 de noviembre por la ida de la final de la Región Cuyo. El horario todavía no fue confirmado.