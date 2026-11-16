Gerónimo Rulli volverá a ocupar el arco, tras una actuación discreta en la reciente derrota ante Uruguay en "La Bombonera". En la defensa, la única incógnita radica en el lateral izquierdo, donde aún no se ha decidido si jugará Nicolás Tagliafico o Román Vega. Por su parte, el lateral derecho será Agustín Giay, y la zaga central estará integrada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

En el mediocampo, se espera que repitan Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que en posiciones más ofensivas estarán Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé. Estos dos últimos ingresarían en lugar de Thiago Almada y Exequiel Palacios, quienes no lograron destacar en el partido contra la "Celeste".