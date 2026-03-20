Es un hecho: tras quedarse sin la Finalissima contra España, la Selección Argentina finalmente disputará dos amistosos en esta doble fecha FIFA. El 27 de marzo jugará ante Mauritania, mientras que el duelo del 31 aún es una incógnita (aún no descartan que sea Guatemala). Ambos duelos se realizarán en La Bombonera.
La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania
El combinado nacional se enfrentará al conjunto africano el viernes 27 en La Bombonera, mientras que el duelo del martes 31 aún es una incógnita.