La Selección Argentina jugará un amistoso con Mauritania

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Por otra parte, Tapia le dedicó un especial mensaje al presidente de Boca. "Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición La Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial", afirmó. Y añadió: "¡Todos a alentar a nuestra Selección!".

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Si bien cada vez son más las voces que descartan a Guatemala para el segundo duelo preparatorio en la cancha de Boca, ya a que tiene pautado un encuentro con Argelia en Italia en siete días y por reglamentación FIFA no podría jugar en dos continentes distintos en la misma ventana internacional. Desde la AFA aún no le bajan el pulgar y son optimistas tras haber pedido una autorización especial.

Por otra parte, una vez liberados por sus clubes, los futbolistas convocados a la Selección empezarán a llegar al país entre el fin de semana e inicios de la siguiente, y trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza.