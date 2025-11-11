La Selección Argentina enfrentará a México en el Mundial Sub 17

El encuentro será televisado por TV Pública y DSports. La FIFA confirmó la fecha, pero aún no el horario.

Por otro lado, México avanzó como el octavo mejor tercero con un rendimiento que dejó una derrota 3-1 con Suiza en la última jornada, otra en el debut ante Corea del Sur (1-2) y solo le ganó a Costa de Marfil (1-0), para ubicarse tercero en el Grupo F con tres puntos.

El cruce suma un condimento extra por los antecedentes recientes entre ambos países: Argentina venció a México en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 (2-0) y también en Qatar 2022 con la selección mayor (2-0). Si Argentina supera los 16avos, jugará en octavos contra el ganador de Portugal-Bélgica. En un eventual cruce de cuartos, podría aparecer un rival surgido de los duelos Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.

El cuadro se definió con los 32 clasificados ordenados del 1 al 32 según rendimiento. Argentina quedó primera con 9 puntos y diferencia de gol +9, por lo que enfrentará al 32, es decir, al peor de los terceros.

El nuevo formato del torneo estrenó la participación de 48 selecciones: avanzaron a 16avos los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, más los 8 mejores terceros.

Los octavos se disputarán el martes 18 de noviembre, los cuartos el viernes 21, las semifinales el lunes 24 y la final junto al partido por el tercer puesto será el jueves 27.

Argentina nunca llegó a la final del Mundial Sub 17. Su mejor actuación son los terceros puestos de 1991 (Italia), 1995 (Ecuador) y 2003 (Finlandia).

En 2023, en Indonesia, cayó por penales en semifinales ante Alemania y perdió 3-0 con Malí en el partido por el tercer puesto.

Nigeria es el máximo campeón con 5 títulos, seguido por Brasil con 4. Con 2 coronas aparecen México y Ghana, y con 1 figuran Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.