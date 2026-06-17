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Con un Kane imparable, Inglaterra superó a Croacia en un partidazo

Con un doblete de Harry Kane y goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford, Inglaterra venció 4-2 a Croacia en Dallas y comenzó el Mundial 2026 con una actuación que la posiciona entre los candidatos al título.

Inglaterra tuvo un estreno exigente, pero respondió con autoridad. En uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel derrotó 4-2 a Croacia en Dallas y sumó tres puntos fundamentales en el Grupo L.

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La gran figura de la noche fue Harry Kane, que marcó un doblete y se convirtió en el futbolista inglés con más goles en la historia de los Mundiales. El delantero apareció en los momentos decisivos para sostener a un equipo que debió trabajar más de la cuenta ante una Croacia que nunca se dio por vencida.

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El marcador se abrió tras una infracción de Luka Modric dentro del área. Kane ejecutó el penal, pero Dominik Livakovic lo atajó. Sin embargo, el VAR detectó un adelantamiento del arquero y ordenó repetir la acción. En el segundo intento, el capitán inglés no falló y puso el 1-0.

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Croacia reaccionó con personalidad y encontró la igualdad a través de Martin Baturina, que sacó un potente remate para vencer a Jordan Pickford. Pero cuando parecía que el primer tiempo terminaba empatado, Kane volvió a aparecer con un cabezazo letal tras un centro de Declan Rice para establecer el 2-1.

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La respuesta balcánica volvió a llegar antes del descanso. Una buena acción colectiva terminó con una definición de Petar Musa, que decretó el 2-2 en un cierre vibrante de la primera mitad.

Lejos de sentir el golpe, Inglaterra salió decidida en el complemento. Apenas comenzado el segundo tiempo, Jude Bellingham aprovechó un pase largo, encaró con decisión y definió cruzado para devolverle la ventaja a los europeos.

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A partir de allí, los ingleses controlaron el desarrollo del encuentro y generaron varias situaciones para ampliar la diferencia. Livakovic sostuvo a Croacia con varias intervenciones, pero nada pudo hacer cuando Marcus Rashford recibió una asistencia de Bukayo Saka y definió con categoría para sellar el 4-2 definitivo.

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Con una actuación sólida y variantes ofensivas de alto nivel, Inglaterra dejó una de las mejores imágenes de la primera fecha y confirmó que llega al Mundial con aspiraciones serias de pelear por el título.

En la próxima jornada, los ingleses enfrentarán a Ghana, mientras que Croacia buscará recuperarse frente a Panamá.

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