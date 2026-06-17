Con un Kane imparable, Inglaterra superó a Croacia en un partidazo

Croacia reaccionó con personalidad y encontró la igualdad a través de Martin Baturina, que sacó un potente remate para vencer a Jordan Pickford. Pero cuando parecía que el primer tiempo terminaba empatado, Kane volvió a aparecer con un cabezazo letal tras un centro de Declan Rice para establecer el 2-1.

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La respuesta balcánica volvió a llegar antes del descanso. Una buena acción colectiva terminó con una definición de Petar Musa, que decretó el 2-2 en un cierre vibrante de la primera mitad.

Lejos de sentir el golpe, Inglaterra salió decidida en el complemento. Apenas comenzado el segundo tiempo, Jude Bellingham aprovechó un pase largo, encaró con decisión y definió cruzado para devolverle la ventaja a los europeos.

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A partir de allí, los ingleses controlaron el desarrollo del encuentro y generaron varias situaciones para ampliar la diferencia. Livakovic sostuvo a Croacia con varias intervenciones, pero nada pudo hacer cuando Marcus Rashford recibió una asistencia de Bukayo Saka y definió con categoría para sellar el 4-2 definitivo.

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Con una actuación sólida y variantes ofensivas de alto nivel, Inglaterra dejó una de las mejores imágenes de la primera fecha y confirmó que llega al Mundial con aspiraciones serias de pelear por el título.

En la próxima jornada, los ingleses enfrentarán a Ghana, mientras que Croacia buscará recuperarse frente a Panamá.