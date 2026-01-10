Giro del Sol: triunfo local de Oropel y liderazgo compartido tras la 2ª etapa
Ángel Oropel ganó la exigente segunda etapa del Giro del Sol en Chimbas y quedó como líder junto a Leandro Velárdez. La general quedó igualada y la definición promete emoción.
La segunda etapa del Giro del Sol 2026 dejó una definición ajustada y un escenario de paridad absoluta en la clasificación general. Ángel Oropel, del equipo Municipalidad de Chimbas, se quedó con la victoria en una de las jornadas más exigentes de la competencia y quedó como líder junto a Leandro Velárdez, representante de la Municipalidad de Pocito.
El parcial recorrió 152,8 kilómetros con el trazado Chimbas–Ullum–Chimbas como eje central. El circuito incluyó dos metas de montaña, tres sprints bonificados y sectores de alta exigencia, como los ascensos al Dique de Ullum, el Paredón del Dique Punta Negra y la Ruta Interlagos, que comenzaron a seleccionar al pelotón desde los primeros kilómetros.
Tras los tramos más duros del recorrido, se consolidó una fuga de ocho corredores que resultó decisiva para la definición de la etapa. En ese grupo se destacaron tres integrantes del equipo Chimbas Te Quiero, entre ellos Oropel, y Leandro Velárdez, quien volvió a sumar segundos clave en las metas sprint.
La resolución llegó en los giros finales del circuito urbano de Chimbas, con llegada frente a la Plaza Departamental. En el sprint decisivo, Oropel lanzó su ataque y se quedó con la victoria ante el público local.
La clasificación de la etapa tuvo a Oropel en el primer lugar, seguido por Santiago Uriel Videla, Leandro Velárdez, Alejandro Durán y Maximiliano Priario.
En la general, la ausencia del chileno Felipe Pizarro —líder tras la primera etapa— en la fuga inicial permitió un reordenamiento en la cima. Con las bonificaciones acumuladas y los tiempos registrados en la llegada, Oropel y Velárdez quedaron igualados en el primer puesto al cierre de la segunda jornada. Por mejor rendimiento en la etapa, el ciclista chimbero vestirá la malla líder.
La competencia continuará este domingo desde las 9 de la mañana con la contrarreloj individual, un parcial de 9,3 kilómetros con largada en Ullum y llegada en El Palmar del Lago, que aparece como determinante para la definición de la general.
Reconocimiento local
Tras la victoria, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, destacó el esfuerzo del ciclista y el valor simbólico del triunfo. “Que haya ganado en su tierra tiene un significado especial. Es un corredor que nunca se rinde y hoy pudo demostrarlo”, señaló.
Rodríguez también valoró el trabajo del equipo municipal y del personal que participó en la organización del evento, y remarcó el acompañamiento del público durante el desarrollo de la etapa.