Giro del Sol: triunfo local de Oropel y liderazgo compartido tras la 2ª etapa

La resolución llegó en los giros finales del circuito urbano de Chimbas, con llegada frente a la Plaza Departamental. En el sprint decisivo, Oropel lanzó su ataque y se quedó con la victoria ante el público local.

La clasificación de la etapa tuvo a Oropel en el primer lugar, seguido por Santiago Uriel Videla, Leandro Velárdez, Alejandro Durán y Maximiliano Priario.

En la general, la ausencia del chileno Felipe Pizarro —líder tras la primera etapa— en la fuga inicial permitió un reordenamiento en la cima. Con las bonificaciones acumuladas y los tiempos registrados en la llegada, Oropel y Velárdez quedaron igualados en el primer puesto al cierre de la segunda jornada. Por mejor rendimiento en la etapa, el ciclista chimbero vestirá la malla líder.

La competencia continuará este domingo desde las 9 de la mañana con la contrarreloj individual, un parcial de 9,3 kilómetros con largada en Ullum y llegada en El Palmar del Lago, que aparece como determinante para la definición de la general.

Reconocimiento local

Tras la victoria, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, destacó el esfuerzo del ciclista y el valor simbólico del triunfo. “Que haya ganado en su tierra tiene un significado especial. Es un corredor que nunca se rinde y hoy pudo demostrarlo”, señaló.

Rodríguez también valoró el trabajo del equipo municipal y del personal que participó en la organización del evento, y remarcó el acompañamiento del público durante el desarrollo de la etapa.