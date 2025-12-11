Marconi reaviva versiones sobre la relación política entre Tapia y Uñac

El vínculo entre Uñac y Tapia se remonta al primer mandato del exgobernador. Según exfuncionarios consultados por distintos medios, la relación se consolidó mientras Tapia avanzaba en la estructura dirigencial de la AFA, en un contexto político complejo tras la salida de Julio Grondona. En ese escenario, Uñac habría sido uno de los dirigentes provinciales que mantuvo diálogo con el actual titular de la asociación.

Uno de los hitos mencionados por las fuentes fue la organización del partido entre Argentina y Brasil el 16 de noviembre de 2023 en el Estadio del Bicentenario. El encuentro, correspondiente a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, reunió a más de 25.000 espectadores. Las gestiones comenzaron meses antes y contaron con intervención directa del entonces gobierno provincial.

En 2022, Uñac había dicho: “Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, eso nos ha permitido construir una gran amistad”.

Beneficios deportivos y tensiones posteriores

Exfuncionarios sanjuaninos señalaron que la llegada de eventos futbolísticos a la provincia fortaleció la relación política entre ambos dirigentes. También mencionaron la participación de referentes del fútbol local vinculados a Tapia dentro de estructuras del Estado, como el caso de Nacif Farías.

El vínculo tuvo otros capítulos públicos, como la participación de Uñac en el Comité Ejecutivo de la AFA en 2023, tras el cambio de autoridades provinciales. Sin embargo, desde la llegada del nuevo gobierno no se realizaron eventos oficiales de la asociación en San Juan.

Señales políticas y escenario hacia 2027

Durante la campaña legislativa nacional del 26 de octubre, Tapia expresó públicamente su apoyo a la lista peronista. En esa oportunidad, escribió: “Estoy seguro de que en nuestra querida provincia seguiremos construyendo en equipo un presente y futuro para todos”.

Frente a la consulta sobre una posible proyección electoral de Tapia, Marconi sostuvo que existieron mediciones y análisis internos del peronismo, apoyados por dirigentes como Sergio Massa y el gobernador Gerardo Zamora. No obstante, aclaró que no conoce causas judiciales que involucren al titular de la AFA ni puede confirmar contraprestaciones políticas, aunque consideró que el peronismo “podría volver a impulsarlo”.

Por su parte, Uñac transita hoy una agenda nacional dentro del espacio Primero la Patria. En caso de no prosperar ese armado, algunos sectores mencionan la posibilidad de un retorno a la política provincial.

Qué dijo Marconi sobre el presente

Marconi afirmó que el esquema de beneficios deportivos “se quebró” con la llegada de una administración provincial no alineada políticamente. Según su visión, esto habría generado que grandes eventos futbolísticos se trasladaran a Santiago del Estero.

Más allá de sus planteos públicos, el dirigente subrayó que no posee información que vincule a Tapia con hechos judiciales en San Juan y que las versiones sobre candidaturas deben leerse en el marco de disputas políticas nacionales.