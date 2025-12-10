Este será el árbitro de la final del clausura 2025

La final tendrá como protagonistas a Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, dos equipos con historia, jerarquía y un recorrido sólido en los Playoffs. Ambos conjuntos supieron superar instancias exigentes para llegar al partido decisivo y buscarán cerrar el año con un título que le otorgue prestigio deportivo y respaldo a sus proyectos futbolísticos.

El encuentro se disputará el sábado 13 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, un escenario neutral que volvió a ser elegido por la AFA para albergar definiciones de alto calibre. Se espera un marco imponente, con una gran presencia de ambas parcialidades y una jornada cargada de tensión, emoción y expectativa.

En ese contexto, la labor del cuerpo arbitral será observada con especial atención, dado el peso deportivo y emocional que tendrá cada decisión dentro del campo de juego. Con esta confirmación, la AFA dejó definido uno de los últimos aspectos organizativos de la gran final del Torneo Clausura 2025, que promete ser una definición intensa y a la altura de dos históricos del fútbol argentino.

La terna arbitral para la final de los Playoffs del Torneo Clausra 2025

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Dure

VAR: Hector Paletta __IP__

AVAR: Hernán Mastrángelo