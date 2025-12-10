Apertura y el Clausura 2026: así quedaron los grupos

Más allá del desarrollo propio de la zona, Boca tendrá una particular exigencia en el Apertura: enfrentará a los cuatro grandes del fútbol argentino. A San Lorenzo e Independiente los cruzará en su grupo, mientras que en la fecha Interzonal jugará ante Racing, que llega fortalecido tras eliminarlo en las semifinales del Clausura. Y por supuesto, tendrá por delante un nuevo Superclásico, esta vez en condición de visitante.

Qué rivales tendrá River en la Zona B

El equipo conducido por Marcelo Gallardo compartirá su zona con Huracán, Racing, Barracas Central, Belgrano, Gimnasia, Argentinos Juniors, Estudiantes de Río Cuarto —el otro ascendido— e Instituto.

A diferencia de Boca, River no enfrentará a todos los grandes en la primera parte del año, pero sí tendrá su choque especial en la Interzonal: jugará frente a Vélez, un duelo históricamente complejo para los de Núñez.

En este contexto, el Millonario buscará reponerse tras una temporada en la que quedó sin posibilidades de ingresar a la Copa Libertadores 2026 y con la necesidad de reconstruir su camino competitivo.

Cuándo se jugará el primer Superclásico del año

El sorteo confirmó que el primer Boca–River de 2026 se disputará en el Estadio Monumental, aunque la fecha exacta todavía no fue anunciada.

El encuentro caerá dentro de la jornada Interzonal del Apertura, que será clave para ambos equipos en plena fase de acumulación de puntos para la tabla anual.

Cuándo comienzan el Apertura y el Clausura 2026

El Torneo Apertura tendrá su inicio el fin de semana del 24 de enero, debido a que deberá completarse con tiempo suficiente antes del comienzo del Mundial 2026, programado para el 11 de junio.

El Clausura, en cambio, aún no tiene una fecha oficial, pero se jugará después de la Copa del Mundo, continuando con el formato tradicional de zonas, fase regular y definición por playoff.

Además de los títulos de ambos torneos, la temporada entregará el ya conocido trofeo al campeón de Liga, otorgado al equipo que más puntos sume a lo largo del año completo.

Un 2026 cargado de expectativas

Con Boca e Independiente compartiendo zona, con Gallardo enfrentando nuevamente a clubes como Racing y Argentinos Juniors, con los ascensos del interior listos para medirse ante los históricos y con un Superclásico en el Monumental como uno de los primeros grandes eventos del año, el 2026 del fútbol argentino promete intensidad desde la primera fecha.

La Liga Profesional ya puso en marcha el tablero: ahora, será el turno de los equipos para empezar su camino rumbo a una temporada que estará atravesada por el Mundial y que tendrá poco margen de error para quienes busquen protagonismo tanto en los torneos como en la tabla anual.

Se definieron las zonas de la Liga Profesional 2026

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes

Gimnasia Mendoza

Lanús

Newells

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano

Estudiantes Rio Cuarto

Argentinos

Tigre

Gimnasia

Independiente Rivadavia

Banfield

Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

Así serán los emparejamientos de la Liga Profesional 2026

Newells vs. Central

Huracán vs. San Lorenzo

Aldosivi vs. Defensa y Justicia

Independiente vs. Racing

Belgrano vs. Talleres

Argentinos vs. Platense

Sarmiento vs. Unión

Barracas vs. Deportivo Riestra

Banfield vs. Lanús

Boca vs. River

Estudiantes Rio Cuarto vs. Instituto

Tigre vs. Vélez

Estudiantes vs. Gimnasia

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Gimnasia Mendoza vs. Independiente Rivadavia

Así serán los interzonales de la Liga Profesional 2026