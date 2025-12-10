El comunicado de la AFA luego de los allanamientos

En su comunicado, desde la institución precisaron que "la Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que en el día de la fecha se realizaron en la sede de la calle Viamonte y en el Predio de Ezeiza, dos requerimientos judiciales en el marco de una investigación vinculada a la empresa Sur Finanzas.

Además, el organismo que nuclea a los clubes de fútbol del país sostuvo que "la AFA en su totalidad, de manera inmediata, se puso a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario al requerimiento en cuestión, aportando toda la documentación física y digital solicitada por la medida".

En medio del escándalo, el juez Luis Armella ordenó este miércoles otros nueve operativos sobre domicilios relacionados con Sur Finanzas, luego de los procedimientos llevados a cabo en el día de ayer en la propia sede de la AFA, además de las de Independiente, Racing, Barracas Central y San Lorenzo de Almagro, además de varias instituciones del ascenso.