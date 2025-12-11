La Liga Profesional grabará las reuniones de Comité Ejecutivo

El cónclave también marcó el regreso de Marcelo Moretti en representación de San Lorenzo tras meses de polémicas internas, mientras que Claudio Tapia tomó la palabra para referirse al allanamiento realizado el martes en la AFA y en otras instituciones.

El presidente de la casa madre del fútbol argentino dejó un mensaje contundente: aseguró que no cederá ante presiones de sectores que, según afirmó, buscan quedarse con derechos del fútbol nacional que les fueron negados.

Durante la reunión quedaron ratificados los torneos que se disputarán en 2026: Apertura y Clausura -con el mismo formato de la temporada actual-, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

Además, se confirmó la continuidad del título de “Campeón de Liga”, otorgado al equipo que más puntos sume en la tabla anual, distinción que este año quedó en manos de Rosario Central.