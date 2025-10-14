Estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026

La Scaloneta es el primer seleccionado de la Conmebol que confirmó su presencia en la siguiente Copa del Mundo, en la que será cabeza de serie y buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi. Le siguieron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia. Bolivia obtuvo su plaza en el repechaje.

Estados Unidos, Canadá y México contarán -por ahora- con la presencia de Japón, Irán, Uzbekistán, Australia, Jordania y Corea del Sur producto de las Eliminatorias de Asia. Quedan dos cupos y medio a definirse a fin de año.