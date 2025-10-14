"
Estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026

La Copa del Mundo, con Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones y protagonistas, sigue sumando clasificados: la Selección Argentina buscará revalidar su título.

El Mundial 2026 ya se palpita, se comienzan a definir las Eliminatorias continentales y se conocen los primeros clasificados. Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones y protagonistas y, por tal razón, no disputan el proceso clasificatorio. La Selección Argentina, goleando a Brasil en marzo en el Monumental, aseguró su boleto y estará en la cita.

La Scaloneta es el primer seleccionado de la Conmebol que confirmó su presencia en la siguiente Copa del Mundo, en la que será cabeza de serie y buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi. Le siguieron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia. Bolivia obtuvo su plaza en el repechaje.

Estados Unidos, Canadá y México contarán -por ahora- con la presencia de Japón, Irán, Uzbekistán, Australia, Jordania y Corea del Sur producto de las Eliminatorias de Asia. Quedan dos cupos y medio a definirse a fin de año.

En Oceanía, Nueva Zelanda ya aseguró su pasaje al próximo Mundial. Por su parte, Nueva Caledonia tiene su lugar en el repechaje que se llevará a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo próximo, en la última fecha FIFA de Eliminatorias.

Marruecos, Túnez y Egipto sellaron su participación en la Copa del Mundo y fueron los primeros clasificados de África. Le siguieron Egipto, Argelia y Ghana, mientras que una de las máximas sorpresas será la participación de Cabo Verde, que disputará el Mundial por primera vez y será el país más pequeño. También se sumó Sudáfrica, que volverá a la competición tras 16 años.

Todos los clasificados al Mundial 2026

  • Canadá - Anfitrión
  • México - Anfitrión
  • Estados Unidos - Anfitrión
  • Argentina
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
