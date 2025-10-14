El Mundial 2026 ya se palpita, se comienzan a definir las Eliminatorias continentales y se conocen los primeros clasificados. Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones y protagonistas y, por tal razón, no disputan el proceso clasificatorio. La Selección Argentina, goleando a Brasil en marzo en el Monumental, aseguró su boleto y estará en la cita.
Estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026
La Copa del Mundo, con Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones y protagonistas, sigue sumando clasificados: la Selección Argentina buscará revalidar su título.