España venció a Portugal y ocupó el tercer puesto del Mundial de Hockey

En los segundos 25’ las emociones no cesaron. El juego preciso se observó en las dos potencias que no paraban de llevar y traer la bocha en un constante ataque y contra ataque que hizo que todos los presentes vivieran un verdadero espectáculo del hockey sobre patines. Los arqueros estaban impenetrables y un error definía el curso del partido y con el correr de los minutos la tensión aumentaba. A los 6’28’’ de juego, llegó el segundo tanto español a través de una jugada individual que arrancó desde su área Biel Autet, llegando a convertir bastante solo y bien acomodado. Rápidamente, a los 8’27’’ llegaría el empate de Portugal con un remate al ángulo derecho del n°4 Vitor Oliveira. A Los 16’7’’, nuevamente el n°4 portugués realizó una jugada individual que empezó en su área y fue pasando de izquierda a derecha el parqué del Cantoni hasta quedar mano a mano con el arquero español y romper la paridad del momento, poniendo a su selección con 3 tantos ante 2 de España. Los españoles continuaron dando pelea y rápidamente lograron el empate con una jugada colectiva que termina concretando Sebastiá Moncusi a los 19’28’’. Segundos más tarde, a los 19’33’’ llegó un bombazo de mitad de cancha de Miguel Henriques que puso nuevamente al frente a Portugal por 4 a 3. Pero los españoles siguieron y siguieron buscando el partido, a los 22’11’’ llegó un nuevo empate con una hibiltación de Jan Curtiellas para Sebastiá Moncusi que colocó la bocha en el palo derecho del arquero portugués que no tuvo nada para hacer. Para el pitido final de Sergio Insúa, el empate se mantuvo por lo que el encuentro se fue a un agonizante alargue.

En el tiempo suplementario, España comenzó con el pie derecho, aprovechando una contra y en la primera oportunidad de posesión de bocha, Bruno Saavedra concretó el 5° grito de gol de su selección. Cerrando los primeros 5’ del suplementario, España volvió a convertir con un remate de Jan Curtiellas después de recuperar la bocha que estaba en posesión portuguesa.

En el segundo tiempo del sumplementario, el jugador portugués n°7 Miguel Henriques vio la tarjeta azul, lo que le permitió a España una nueva oportunidad de ampliar el marcador con un libre directo ejecutado por Bruno Saavedra, pero el arquero Guilherme terminó rechazando la bocha, salvando a Portugal. A los 2’24’’ con una asistencia de Henrique Vigário recién ingresado, Diogo Rodrigues convirtió el 5° tanto portugués. Automáticamente, vendría un nuevo ataque de España que concretó con inmensa calidad Bruno Saavedra para poner 7 para España, 5 para Portugal que se mantuvo hasta el final del partido, lo que hizo que la selección española se quede con la medalla de bronce en la copa del mundo sub 19.