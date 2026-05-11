El ciclismo argentino sumó un capítulo histórico de la mano de Delfina Dibella. Con apenas 19 años, la joven corredora se convirtió en la primera ciclista del país en disputar la tradicional Vuelta a España, una de las competencias más importantes y exigentes del calendario internacional.
La sanjuanina Delfina Dibella dejó su huella en la Vuelta a España femenina
La ciclista argentina de 19 años completó seis etapas de la tradicional competencia española y se convirtió en la primera del país en disputar una Gran Vuelta.