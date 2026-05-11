La sanjuanina Delfina Dibella dejó su huella en la Vuelta a España femenina

La atleta argentina venía de destacarse con una medalla de bronce en los Juegos de Asunción 2025 y volvió a demostrar su crecimiento deportivo en suelo europeo, donde logró completar seis etapas manteniéndose dentro del pelotón principal y enfrentando recorridos de enorme complejidad física y técnica.

Si bien no formó parte de la séptima y última etapa, la decisión respondió a una cuestión estrictamente deportiva y física. Desde su equipo optaron por preservarla ante el desafío extremo que representaba el ascenso al mítico Angliru, considerado uno de los puertos más duros del ciclismo mundial.