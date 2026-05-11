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La sanjuanina Delfina Dibella dejó su huella en la Vuelta a España femenina

La ciclista argentina de 19 años completó seis etapas de la tradicional competencia española y se convirtió en la primera del país en disputar una Gran Vuelta.

El ciclismo argentino sumó un capítulo histórico de la mano de Delfina Dibella. Con apenas 19 años, la joven corredora se convirtió en la primera ciclista del país en disputar la tradicional Vuelta a España, una de las competencias más importantes y exigentes del calendario internacional.

La atleta argentina venía de destacarse con una medalla de bronce en los Juegos de Asunción 2025 y volvió a demostrar su crecimiento deportivo en suelo europeo, donde logró completar seis etapas manteniéndose dentro del pelotón principal y enfrentando recorridos de enorme complejidad física y técnica.

Si bien no formó parte de la séptima y última etapa, la decisión respondió a una cuestión estrictamente deportiva y física. Desde su equipo optaron por preservarla ante el desafío extremo que representaba el ascenso al mítico Angliru, considerado uno de los puertos más duros del ciclismo mundial.

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Más allá de no finalizar la última jornada, la participación de Dibella marcó un antes y un después para el ciclismo femenino argentino. Su presencia en una Gran Vuelta europea representa un paso histórico y abre camino para futuras generaciones de corredoras del país.

Ahora, la joven ciclista continuará con su preparación y calendario internacional, mientras consolida su proyección profesional en Europa y confirma que es una de las grandes promesas del deporte argentino.

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