Elecciones en Independiente: Moyano arremetió contra Fabián Doman

"No me presto a situaciones que confunden y al show que proponen otros. En Independiente hay normas para el acto electoral y hay que cumplirlas, como sucede en otras actividades. El que no las cumple, debe quedar afuera de esa participación y eso es así para todos", agregó el dirigente sindical.

Consultado sobre las acusaciones desde la oposición por la "falta de diálogo de parte del oficialismo", Moyano insistió: "No hay nada que hablar con él (Doman) porque no es problema mío. Empezó hablando con mucha soberbia, yo no me presto a esas discusiones que no tienen sentido. Si hubieran podido participar, nos enfrentaríamos en las urnas, pero la Justicia ha dicho que no".

En cuanto a la posibilidad de conciliar con Doman, sin nombrarlo Moyano señaló a TyC Sports que "no hay nada que conciliar, hoy hubo otra audiencia y lo que esperamos es que la justicia deje sin efecto la cautelar que le impide votar a nuestros socios".

"El club presentó todos los papeles que demuestran que la presentación se hizo fuera de término y otras irregularidades que también están documentadas. Los socios queremos votar con nuestro reglamento, no con los inventos sobre la marcha que proponen otros", añadió.

En cuanto a lo futbolístico, Moyano dijo que "estamos trabajando para el equipo del 2022. Tendremos reuniones en los próximos días y ahí se va a decidir en conjunto cuál es el destino integral del club".

"Así como lo sacamos de la B y terminamos el estadio, después conquistamos dos Copas y ahora vamos a poner todo el esfuerzo para seguir conquistando triunfos y que la gente de Independiente lo disfrute", concluyó el presidente del "Rojo".