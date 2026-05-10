Rosario Central goleó a Independiente por 3 a 1

Al Rojo le costó llegar al campo rival y abusó de los pelotazos de Ignacio Malcorra. La respuesta del Canalla fue el movedizo Copetti que siguió avisando: cabezazo que quedó en las manos de Rodrigo Rey, que luego le ahogó el grito al punta en un mano a mano.

Cerca de la media hora el equipo dirigido por Gustavo Quinteros mejoró y tuvo su primera llegada con un tiro de media distancia de Mateo Pérez Curci que pasó cerca del palo derecho.

Los de Avellaneda crecieron y tuvieron la más clara con una gran asistencia de Malcorra para Matías Abaldo que contuvo Jeremías Ledesma.

El trámite fue de ida y vuelta e Independiente capitalizó los espacios. Maximiliano Gutiérrez logró desbordar por la derecha y su centro rasante lo aprovechó Gabriel Ávalos, que rompió el cero en Rosario.

Antes del descanso y en el peor momento de Central, apareció su salvador, Di María, que frotó la lámpara e igualó con un golazo: gambeteó por la derecha y la puso a colocar en el segundo palo.

En el inicio del complemento el conjunto a cargo de Jorge Almirón dejó en claro sus intenciones de dar vuelta el resultado. Con más ganas que ideas se posicionó en campo rival y hubo otro alerta con un tiro de Di María que se fue por arriba del travesaño.

El Rojo se acercó y dejó espacios en el fondo para la contra del Canalla, que tuvo otra con Copetti en la que otra vez Rey se lució.

Con el correr de los minutos Independiente recuperó la pelota y respondió. Malcorra ganó con el cuerpo a su marcador, pero definió mal ante Ledesma.

En el último tramo el partido fue para los dos y a falta de siete minutos Di María cedió para Emanuel Coronel, que llegó al fondo y su pase atrás lo capitalizó Giovanni Cantizano, que tuvo su bautismo goleador en Primera División.

En tiempo de descuento, el propio Cantizano encabezó una contra con una corrida y gambeta en el final y asistió a Elías Verón, que selló el 3-1 y decoró el resultado.

“No lo empaté, lo empatamos. Demostramos que jugamos al fútbol y que hacemos las cosas bien y trabajando muy bien. Que demostramos adentro de la cancha. Lamentablemente hay que gente habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver. Vieron lo que hicieron los chicos durante el partido ante Independiente. Las cosas externas quedan afuera y entre nosotros siempre estuvo todo muy bien”, dijo Di María. “Los chicos se vienen adaptando bien. Estamos en un carnaval muy lindo”, agregó Fideo. Y sobre la seguidilla de partidos entre el plano local y la Copa Libertadores, concluyó que “a veces cuesta, venimos jugando muy, pero vamos recargando con nuestra gente”.

Elías Verón, una de las joyas que le dio el triunfo a Central expresó emocionado que “una semana de locura. Fue la mejor semana de mi vida. Debuté el domingo pasado, el martes jugué por la Libertadores y hoy marqué un gol. Es el sueño que todo pibe quisiera cumplir. El primer nombre que se me viene es Víctor Verón, él es mi viejo, se lo merece todo. Desde que tengo uso de razón mi viejo me acompañó en todo. Es el mejor papá del mundo. Somos muy humilde, venimos de abajo y nos queremos comer el mundo”. Y recalcó el valor de los juveniles en una entidad que suele sacar talentos: “Este club se forma en base a las Inferiores. Somos guerreros y siempre vamos para adelante”.