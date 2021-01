El VAR llegará en julio y podría usarse en la Supercopa

Por su parte, dio detalles de lo que podría ocurrir en la final de la Supercopa Argentina pendiente entre River y Racing: "Tenemos el pedido hecho a IFAB y a FIFA y esperamos respuesta. Allí no sería un torneo, con fechas con VAR y fechas sin VAR, es un partido único. Veremos qué nos dicen".

Beligoy se refirió también a la capacitación que ya están recibiendo los árbitros y contó que es "muy buena, estamos muy contentos y conformes. Notamos cómo fueron creciendo semana tras semana. Fueron 550 horas cátedra. Análisis de 80 partidos con más de 60 clubes prestando sus equipos juveniles. Los mismos árbitros se pasaban jugadas de todo el mundo resueltas por la tecnología. Mauro (Vigliano), que es el líder del proyecto educativo y realmente sabe mucho de VAR, estaba sorprendido con el nivel en comparación con capacitaciones que ha visto en otras partes del mundo".

En diálogo con Olé, el Director Nacional de Arbitraje se mostró muy cercano al uso del VAR y afirmó que "con el tiempo, la tecnología claramente le ha ganado al ojo humano en la posibilidad de observar o discernir una jugada. En la década del 60, un árbitro veía un partido en el campo de juego y el espectador que estaba en la cancha lo veía de la misma manera, y lo que cobraba el árbitro era palabra santa. Con la transmisión de los partidos, y con la tecnología aplicada a la televisación, el espectador en su casa ve un partido que no es el que ve el árbitro. Yo cobro un penal y el espectador, con seis, siete, ocho cámaras distintas, se da cuenta de si el penal que cobré estuvo bien o mal. Entonces, ¿por qué no nos daban esa tecnología para rectificar el fallo? Las jugadas subjetivas y de interpretación hubiesen seguido existiendo. Pero en jugadas matemáticas, como si entró o no la pelota, no estaríamos en una polémica. Por eso siempre fui defensor de la herramienta".