El VAR llega al fútbol argentino: diferencia con el de la Conmebol

Para evitar complicaciones futuras, durante todo 2020 se estuvieron capacitando a 50 árbitros (más que en cualquier otro país de la región) que llegarán al momento de la implementación de la tecnología con al menos cuatro partidos de experiencia, dos en el campo y dos en la cabina. Fue justamente en el predio de Ezeiza en donde los jueces estuvieron -y continúan- arbitrando partidos de categorías juveniles que fueron utilizados para probar el VAR.

“Se realizaron 550 horas cátedras, desde hace 1 año venimos capacitando a todos los árbitros. Se usan tres móviles de televisión, 27 cámaras, 15 operadores del VAR”, contó Beligoy, quien dejó en claro que el principal objetivo es ayudar a los referees, pero además “darle fluidez al juego”. “Que el VAR llame al árbitro en casos puntales y ante errores claros”, indicó, aunque Vigliano aclaró que a veces un error evidente puede necesitar de varios ángulos para ser encontrado y por eso se necesita esta tecnología.

El director nacional de arbitraje adelantó además que el próximo paso es capacitar a los equipos del fútbol argentino para que los jugadores y entrenadores puedan comprender cómo será el funcionamiento y prevenir así polémicas futuras.

El objetivo es que el VAR comience a utilizarse en la Argentina entre febrero y marzo, aunque aún se desconoce si se pondrá en funcionamiento solamente para la Liga Profesional o también para las categorías de ascenso y la Copa Argentina, debido que para eso hace falta culminar con una obra de infraestructura cuyos plazos no son exactos.

“Vamos a ser la primera federación del fútbol sudamericano en contar con la sala de VAR, VOR, acá en nuestro querido predio, lo que va a ser algo importantísimo para el fútbol sudamericano y para el fútbol argentino”, exclamó Tapia en la conferencia.

Es que a diferencia de lo que se hizo en la mayoría de los países del mundo y de la propia Conmebol, aquí la AFA ha decidido crear un Centro de Tecnología y Desarrollo, llamado VOR, desde donde trabajarán todas las cabinas de VAR durante los partidos. Es decir, en lugar de viajar a los estadios e instalar allí el sistema, el videoarbitraje será manejado desde una oficina en Buenos Aires. Obviamente, durante los partidos sólo será el árbitro AVAR, su asistente y un operador, los que puedan ingresar a ese lugar.

Beligoy explicó que por esta obra se necesita llevar fibra óptica a los estadios para que las imágenes lleguen de la mejor manera al predio y eso puede llevar más tiempo de lo esperado, sobre todo para aquellas canchas alejadas de las principales urbes. A su vez, el edificio, adonde también se mudarán las oficinas de la Dirección Nacional de Arbitraje, estará listo para junio o julio de 2021, por lo que en los primeros meses del próximo años el VAR se ubicará en una estructura creada de manera momentánea.

Por otra parte, las funciones del VAR serán las mismas que a nivel continental ya que son las explicitadas por la FIFA y ante errores claros y obvios.

1) Gol/no gol

- Decisión de gol/no gol (si la pelota cruzó o no la línea)

- Infracción por fuera de juego

- Infracción por parte del equipo atacante

- Balón fuera de juego

2) Penal/no penal

- Concesión errónea de un penal.

- Infracción sancionable con penal no sancionada.

- Localización de la infracción (dentro o fuera del área penal)

- Infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del incidente sancionable con el penal

- Balón fuera del campo antes del incidente

3) Tarjeta roja directa

- Expulsión erróneamente sancionada.

- Expulsión no detectada en el terreno de juego.

- Las revisiones se limitan a expulsiones y no a segundas amonestaciones.

4) Confusión de identidad

- Si el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado, el VAR chequeará y corregirá la decisión.

Al igual que sucede en las otras asociaciones y confederaciones, el VAR contará con varias cámaras que servirán de ayuda para poder repasar las acciones y colaborar con el árbitro principal. Además, las repeticiones podrán verse en cámara lenta, aunque ésta se utilizará solamente para encontrar el punto de contacto, pero no para medir la intensidad de una infracción.

En relación a los audios de lo que sucede en las cabinas, Beligoy no descartó la posibilidad de publicarlos días más tarde cómo hace la Conmebol, aunque esto aún no está estipulado. Lo que sí descontó es que los diálogos puedan ser escuchados en vivo, ya que eso primero debería ser aprobado por la IFAB y por la FIFA.

Vale resaltar también que desde el VAR habrá una mirada constante de las acciones, por lo que habrá varias intervenciones silenciosas en cada partido. Éstas ocurren cuando un juez pita un gol, un penal o expulsa a un futbolista y desde la cabina no llaman a revisar la acción porque están de acuerdo con su decisión.

En caso contrario, cuando el VAR detecta un error evidente por una expulsión, un penal o un gol, el procedimiento es el siguiente:

1) Se produce una incidencia y el VAR chequeará si se produjo un error claro y obvio.

2) Si hubiese un error claro y obvio, el VAR recomendará al árbitro que la situación sea revisada.

3) Revisión y decisión arbitral, el árbitro acepta la recomendación del VAR indicando la señal de TV.

4) Se pasa a la revisión en campo y elige:

A- Mantiene su postura inicial

B- Cambia su decisión

En jugadas que no necesitan interpretación (fuera de juego o una situación en la que el balón sale de los límites del campo) al árbitro se le recomienda no acercarse a repasar la acción ya que no necesita de su mirada y por lo tanto debe convalidar lo que le informan desde la cabina.