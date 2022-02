El PSG de Messi venció al Rennes y ahora espera por Real Madrid

El primer tiempo fue muy disputado. El local no pudo imponer sus individualidades y sucumbió ante una férrea defensa rival, ya que apenas consiguió inquietar al arquero del Rennes. A la visita no le tocó el orgullo tener como objetivo no sufrir en el Parque de los Príncipes y avanzó al arco de enfrente cada vez que pudo, poniendo en aprietos un par de veces a Keylor Navas. Sin embargo, se fueron al descanso sin goles. Los vestidos de blanco agacharon la cabeza ante el abucheo de su hinchada acompañado por banderas en contra de la dirigencia parisina.