París Saint-Germain se hizo fuerte en Alemania, empató con el Bayern Múnich en el Allianz Arena y se clssificó a la final de la Champions League gracias al triunfo 5-4 conseguido en la ida de la semifinal, en el Parque de los Príncipes. Los dirigidos por Luis Enrique jugarán por el título el 30 de mayo en Budapest frente al Arsenal.
PSG eliminó al Bayern y buscará el bicampeonato de Champions ante el Arsenal
El equipo de Luis Enrique igualó ante el de Vincent Kompany por 1-1 con goles de Ousmane Dembélé y Harry Kane y avanzó por el 6-5 en el global.