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El 2-1 no cerró la historia: Unión cuestionó el arbitraje, el operativo y la agresión

Tras la victoria 2-1 de Desamparados, la dirigencia de Unión de Villa Krause difundió un comunicado en el que cuestionó dos jugadas que consideró penales, repudió una agresión y apuntó contra el operativo policial. La novela todavía no terminó.

El 2-1 de Sportivo Desamparados sobre Unión de Villa Krause quedó lejos de cerrar la historia del clásico por el Torneo Regional Amateur. Después de un partido atravesado por expulsiones, discusiones y un episodio de violencia, ahora la dirigencia del Azul hizo público su malestar por distintos hechos ocurridos durante y después del encuentro.

Unión difundió un comunicado en el que primero agradeció el acompañamiento de sus hinchas y luego puso el foco en tres cuestiones concretas: el arbitraje, la agresión sufrida por un integrante de su cuerpo técnico y el operativo policial posterior al partido.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al arbitraje. La dirigencia del Azul sostuvo que durante el partido hubo dos acciones dentro del área que, a su entender, debieron ser sancionadas como penales.

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El club manifestó su disconformidad con esas decisiones y aseguró que generaron malestar entre los integrantes del plantel, dirigentes, socios y simpatizantes. El reclamo se suma a un clásico que ya había tenido varias situaciones polémicas dentro de la cancha y que terminó con Desamparados imponiéndose 2-1.

El episodio que terminó con una denuncia

El comunicado también hizo referencia al enfrentamiento protagonizado durante el partido entre Mauricio Del Cero, entrenador de Desamparados, y Dalmiro Arnauque, preparador físico de Unión.

La institución expresó su repudio ante la agresión y remarcó que este tipo de episodios no deberían formar parte del fútbol. Arnauque realizó una denuncia por lesiones después del episodio y, según lo señalado en el comunicado, sufrió un derrame en uno de sus ojos.

El tercer eje del reclamo estuvo puesto en lo ocurrido una vez terminado el partido, particularmente en el operativo policial desplegado en los alrededores del estadio. Desde Unión manifestaron su preocupación por el accionar de los efectivos y por las situaciones que, según señalaron, atravesaron algunos de sus simpatizantes después del encuentro.

Así, el clásico que terminó con festejo para Desamparados todavía tiene capítulos pendientes. El resultado ya está en la tabla, pero los reclamos, la denuncia por la agresión y los cuestionamientos al operativo mantienen abierta la historia fuera de la cancha.

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