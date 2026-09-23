El Ministerio de Educación resolvió suspender las clases durante este jueves 24 de septiembre en todo el territorio provincial como medida preventiva ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de la Dirección de Protección Civil.
Por el fuerte temporal previsto, no habrá clases este jueves en San Juan
Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de Protección Civil, el Ministerio de Educación suspendió las clases este jueves en todos los niveles, turnos y modalidades de San Juan.