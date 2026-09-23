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Por el fuerte temporal previsto, no habrá clases este jueves en San Juan

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de Protección Civil, el Ministerio de Educación suspendió las clases este jueves en todos los niveles, turnos y modalidades de San Juan.

El Ministerio de Educación resolvió suspender las clases durante este jueves 24 de septiembre en todo el territorio provincial como medida preventiva ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de la Dirección de Protección Civil.

La disposición alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo, por lo que no habrá actividad escolar en establecimientos públicos y privados durante toda la jornada.

Además de la suspensión de clases, Educación informó que quedaron anulados los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para este jueves. Esos procedimientos deberán ser generados nuevamente por los directivos de cada institución cuando se reanude la actividad.

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Desde la cartera educativa también indicaron que se activó el Plan de Contingencia, previsto en la Resolución Nº 12277-ME-2024, mientras continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas.

También se reprogramó la entrega de computadoras

La medida preventiva también afectó la entrega de netbooks del plan “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, que debía realizarse este jueves para estudiantes de Caucete y Pocito. El Ministerio confirmó que la actividad será reprogramada y que la nueva fecha será comunicada oportunamente a través de los equipos directivos de las escuelas involucradas.

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