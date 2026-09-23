Por el fuerte temporal previsto, no habrá clases este jueves en San Juan

La disposición alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo, por lo que no habrá actividad escolar en establecimientos públicos y privados durante toda la jornada.

Además de la suspensión de clases, Educación informó que quedaron anulados los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para este jueves. Esos procedimientos deberán ser generados nuevamente por los directivos de cada institución cuando se reanude la actividad.