El Puyutano aprovechó su momento, venció a Unión y acaricia la clasificación

EL PARTIDO QUE IBA 1-1 FUE SUSPENDIDO POR CORTE DE LUZ

Este lunes, el clásico se reanudó exactamente desde ese momento y con Unión jugando con diez futbolistas por la expulsión de Ignacio Baraona, ocurrida a los 8 minutos de la primera parte del partido original.

La reanudación tuvo un primer tramo cerrado. Desamparados intentó aprovechar la superioridad numérica, aunque no consiguió traducirla en situaciones claras. La expulsión de Edgardo Díaz, por doble amonestación, cambió el escenario y dejó nuevamente diez jugadores por lado.

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Cuando parecía que el empate era el resultado más probable, apareció otra vez Franco Goria. A los 19 minutos del complemento, el delantero recibió y sacó un remate cruzado, abajo y al segundo palo, para poner el 2-1 y darle nuevamente la ventaja al Puyutano.

Unión buscó reaccionar en los minutos finales, pero no encontró los caminos para volver a empatar. Sobre los 25 minutos también fue expulsado Isaías Oballes, mientras que posteriormente Goria vio la roja en Desamparados.

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El resultado terminó favoreciendo al equipo de Puyuta, que sumó una victoria clave en la zona sanjuanina y quedó en la cima de las posiciones, muy cerca de asegurar su clasificación.

En la próxima jornada, Desamparados será local de Atlético Belgrano, mientras que Unión de Villa Krause tendrá fecha libre.