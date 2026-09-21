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El Puyutano aprovechó su momento, venció a Unión y acaricia la clasificación

El Puyutano derrotó 2-1 a Unión de Villa Krause en los 61 minutos que restaban del clásico suspendido por el corte de luz. Franco Goria marcó los dos goles del ganador, que quedó como líder de la zona sanjuanina del Regional Amateur.

Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados tuvieron que jugar el clásico en dos capítulos, pero el desenlace fue completamente distinto al que había quedado planteado el domingo.

El Puyutano aprovechó sus momentos y terminó imponiéndose 2-1, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur.

El encuentro había sido suspendido el domingo a los 29 minutos del primer tiempo, cuando el marcador estaba 1-1. El fuerte viento Zonda había provocado un corte de energía que dejó sin iluminación al estadio 12 de Octubre y obligó al árbitro Rubén Fernández a detener las acciones.

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EL PARTIDO QUE IBA 1-1 FUE SUSPENDIDO POR CORTE DE LUZ

Este lunes, el clásico se reanudó exactamente desde ese momento y con Unión jugando con diez futbolistas por la expulsión de Ignacio Baraona, ocurrida a los 8 minutos de la primera parte del partido original.

La reanudación tuvo un primer tramo cerrado. Desamparados intentó aprovechar la superioridad numérica, aunque no consiguió traducirla en situaciones claras. La expulsión de Edgardo Díaz, por doble amonestación, cambió el escenario y dejó nuevamente diez jugadores por lado.

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Cuando parecía que el empate era el resultado más probable, apareció otra vez Franco Goria. A los 19 minutos del complemento, el delantero recibió y sacó un remate cruzado, abajo y al segundo palo, para poner el 2-1 y darle nuevamente la ventaja al Puyutano.

Unión buscó reaccionar en los minutos finales, pero no encontró los caminos para volver a empatar. Sobre los 25 minutos también fue expulsado Isaías Oballes, mientras que posteriormente Goria vio la roja en Desamparados.

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El resultado terminó favoreciendo al equipo de Puyuta, que sumó una victoria clave en la zona sanjuanina y quedó en la cima de las posiciones, muy cerca de asegurar su clasificación.

En la próxima jornada, Desamparados será local de Atlético Belgrano, mientras que Unión de Villa Krause tendrá fecha libre.

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