El Zonda vuelve con fuerza y hay alerta naranja para toda la provincia

Uno de los principales focos de preocupación está puesto en la posibilidad de incendios. La combinación de viento fuerte, sequedad y baja humedad genera un escenario de riesgo extremo para la propagación de fuego en zonas de pastizales y áreas rurales.

Por eso, las autoridades recordaron que está prohibida la quema de hojas, basura o cualquier otro tipo de material al aire libre. Ante la aparición de un foco de incendio, se solicita dar aviso de inmediato al 911.

En las zonas rurales también se recomendó mantener despejado el entorno de las viviendas y generar perímetros de tierra de al menos cinco metros para reducir el riesgo de que las llamas alcancen las construcciones.

Durante las horas de mayor intensidad del Zonda, las autoridades pidieron evitar circular o permanecer debajo de árboles, carteles, marquesinas y otros elementos que puedan desprenderse.

Quienes deban manejar deberán hacerlo con máxima precaución, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas.

En los hogares se recomienda asegurar puertas y ventanas y tener linternas cargadas ante posibles cortes de energía. También será importante prestar atención a cables, ramas u otros elementos que puedan caer como consecuencia de las ráfagas.

Ante una emergencia, permanecen habilitadas las líneas 911, para la policía, y 103, para Protección Civil.

Naturgy también pidió extremar los cuidados

Ante la alerta por Zonda, Naturgy San Juan recordó a sus usuarios los canales disponibles para realizar reclamos por interrupciones del servicio o informar situaciones que puedan representar un peligro.

Los reclamos pueden realizarse al 0800 666 3637, a través de la Oficina Virtual de Naturgy San Juan o mediante la aplicación Naturgy SJ OV, disponible para celulares.

La distribuidora recomendó cerrar puertas y ventanas, evitar salir si no es necesario y desconectar los artefactos eléctricos que no estén en uso. También pidió no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores que pudieran haber sufrido daños.

Además, recordó que no se debe encender fuego en espacios abiertos durante la presencia del Zonda. Ante cualquier situación de riesgo, la indicación es mantenerse alejado del lugar y realizar el aviso correspondiente a través de los canales oficiales.