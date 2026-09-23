El Día del Perro Adoptado y una segunda oportunidad que puede cambiarlo todo

Una frase muy repetida entre rescatistas resume la idea: todos los perros merecen un hogar, pero no todos los hogares merecen un perro. La adopción responsable también implica evaluar si realmente existen las condiciones y el tiempo necesarios para cuidar a un animal.

Un perro rescatado puede llegar a su nuevo hogar con miedo, desconfianza o comportamientos relacionados con experiencias anteriores. Por eso, uno de los primeros pasos es respetar su tiempo de adaptación.

La paciencia, el cariño y la posibilidad de que el animal explore su nuevo entorno a su ritmo pueden ayudarlo a construir confianza. No todos los perros reaccionan de la misma manera. Algunos se adaptan rápidamente y otros necesitan semanas para sentirse seguros.

Veterinario, vacunas y desparasitación

Otro punto fundamental es realizar un control veterinario desde el comienzo. El profesional podrá evaluar el estado general del animal y establecer los tratamientos que necesite. También es importante completar el plan de vacunación, de acuerdo con la evaluación veterinaria, para prevenir enfermedades como la rabia, el moquillo y el parvovirus.

En el caso de animales rescatados, además, puede ser necesario realizar una desparasitación interna y externa, especialmente ante la presencia de pulgas, garrapatas u otros parásitos.

Una segunda oportunidad

La adopción también cambia la vida de quienes deciden abrirle la puerta de su casa a un animal que estuvo abandonado.

Para ese perro puede significar pasar de la incertidumbre de la calle o un refugio a tener un lugar propio, una rutina y personas que se ocupen de él. Para la familia, en muchos casos, significa sumar un compañero que termina formando parte de la vida cotidiana.

Por eso, este 23 de septiembre no se trata solamente de recordar una fecha: también es una oportunidad para mirar a esos perros que todavía esperan una familia y entender que adoptar implica una responsabilidad, pero también puede significar el comienzo de una nueva historia.