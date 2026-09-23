Argentina acordó con EE.UU. impulsar infraestructura por hasta US$7.000 millones

La iniciativa contempla inversiones estadounidenses y respaldadas por Estados Unidos en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura para la generación y transmisión de energía.

En materia de transporte, ambos países buscarán identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos, con oportunidades para que empresas estadounidenses participen en licitaciones o como subcontratistas.

En el sector energético, el objetivo será desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos, entre ellos préstamos directos, garantías y seguros destinados a movilizar capital, equipamiento y proveedores de servicios.

El corredor también prevé identificar oportunidades vinculadas con el Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre ambos países para respaldar la minería y el procesamiento de esos recursos y diversificar las cadenas globales de suministro.

En el área digital, Estados Unidos y Argentina plantearon apoyar el uso de tecnología considerada confiable y colaborar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera.

Para financiar y asistir los proyectos, podrán utilizarse herramientas de organismos estadounidenses como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), además de recursos del sector privado.

Por su parte, Argentina buscará continuar fortaleciendo su marco legal y regulatorio y las protecciones a la inversión para atraer capital extranjero, con reglas transparentes y previsibles para las concesiones de infraestructura.

El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global y se integra a la estrategia estadounidense de respaldo a corredores económicos considerados clave para sus cadenas de suministro.

Financiamiento por US$ 7.000 millones en sectores estratégicos de Argentina

El Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) firmó con el Gobierno argentino un acuerdo para movilizar financiamiento por hasta US$ 7.000 millones hasta 2027 destinado a sectores estratégicos.

El denominado marco “Build the Future” incluye entre sus prioridades el desarrollo y procesamiento de minerales críticos, la seguridad energética y modernización de la red eléctrica, la conectividad digital y los sistemas seguros, además del sector espacial comercial y las tecnologías avanzadas.

Según informó la entidad estadounidense, la cooperación podrá incluir el respaldo al desarrollo y procesamiento de los recursos minerales estratégicos de Argentina mediante el despliegue de equipamiento y tecnologías de Estados Unidos, y experiencia en minería e infraestructura relacionada.

“El EXIM avanza con decisión hacia las industrias del futuro”, afirmó el presidente del EXIM Bank, John Jovanovic, subrayando la importancia de asegurar nuestras cadenas de suministro, apoyar los empleos estadounidenses y garantizar que los trabajadores, productos y experiencia estadounidenses lleguen a todas las partes del hemisferio occidental.

Jovanovic aseguró, además, que la entidad está orgullosa de entrar en una asociación tan importante con Argentina y manifestó su expectativa de que ambos países crezcan en conjunto.

El marco acordado entre ambas partes busca profundizar los vínculos económicos bilaterales, respaldar la creación de empleo en Estados Unidos y contribuir al desarrollo de infraestructura en Argentina.

Las iniciativas vinculadas con minerales críticos se enmarcan en la Iniciativa de Resiliencia de la Cadena de Suministro (SCRI) del EXIM Bank, orientada a asegurar el abastecimiento de minerales críticos y tierras raras para empresas estadounidenses.