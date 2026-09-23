La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que este jueves 24 de septiembre se suspenderán las actividades presenciales en sus institutos preuniversitarios debido al alerta meteorológica por viento Zonda.
Jueves sin clases presenciales en los institutos preuniversitarios de la UNSJ
La medida alcanza a los institutos preuniversitarios y fue adoptada a partir del alerta meteorológica y la recomendación de Protección Civil. Las actividades continuarán de manera virtual durante toda la jornada.