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Jueves sin clases presenciales en los institutos preuniversitarios de la UNSJ

La medida alcanza a los institutos preuniversitarios y fue adoptada a partir del alerta meteorológica y la recomendación de Protección Civil. Las actividades continuarán de manera virtual durante toda la jornada.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que este jueves 24 de septiembre se suspenderán las actividades presenciales en sus institutos preuniversitarios debido al alerta meteorológica por viento Zonda.

La decisión fue comunicada por la Secretaría Académica de la UNSJ luego del alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a partir de la recomendación de la Dirección de Protección Civil, con el objetivo de evitar el traslado de estudiantes, docentes y personal educativo.

De esta manera, las actividades académicas previstas para este jueves se desarrollarán bajo modalidad no presencial durante toda la jornada.

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La medida alcanza a las actividades que habitualmente se realizan de manera presencial en los establecimientos preuniversitarios de la UNSJ. La continuidad pedagógica se mantendrá mediante herramientas virtuales.

La suspensión se da en el marco del alerta meteorológica vigente por viento Zonda, ante la previsión de condiciones que podrían dificultar la circulación y generar riesgos durante los desplazamientos.

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