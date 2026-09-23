Jueves sin clases presenciales en los institutos preuniversitarios de la UNSJ

La decisión fue comunicada por la Secretaría Académica de la UNSJ luego del alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a partir de la recomendación de la Dirección de Protección Civil, con el objetivo de evitar el traslado de estudiantes, docentes y personal educativo.

De esta manera, las actividades académicas previstas para este jueves se desarrollarán bajo modalidad no presencial durante toda la jornada.