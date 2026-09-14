Un acusado preso, una mujer libre y un prófugo por el robo a Unión

Fernández, quien presta servicios en la Municipalidad de Rawson mediante una pasantía, registra antecedentes desde 2006. Entre sus condenas figura una pena de 7 años y 6 meses de prisión, dictada en 2016 por robo agravado por el uso de arma, tenencia de arma y encubrimiento agravado. También recibió otras condenas de cumplimiento efectivo en 2022 y 2025.

Su situación fue considerada diferente a la de Chumbita, de 52 años, quien también fue imputada por encubrimiento agravado.

La mujer, vinculada laboralmente al municipio mediante una beca de abordaje social y sin antecedentes penales, quedó en libertad. Deberá presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana, permanecer a disposición de la Justicia y respetar una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto del Club Unión.

El robo ocurrió durante la noche del 23 de agosto, cuando desconocidos ingresaron al predio del club después de romper una ventana. Del lugar sustrajeron distintas prendas utilizadas por la institución, entre ellas camperas, pantalones, camisetas y buzos.

Un testigo aportó un dato que luego resultaría importante para los investigadores: aseguró haber escuchado movimientos de vehículos y haber visto un Chevrolet Corsa blanco retirándose rápidamente de la zona.

A partir de las tareas realizadas por la Brigada de Investigaciones Sur, la investigación avanzó hasta llegar a una serie de procedimientos realizados el 11 de septiembre.

Fueron cuatro allanamientos en Rawson, donde los investigadores recuperaron una cantidad importante de las prendas denunciadas como robadas. Los procedimientos también derivaron en las detenciones de Fernández y Chumbita.

Entre las evidencias incorporadas a la investigación aparecen además capturas de conversaciones de WhatsApp, que habrían permitido avanzar en la identificación de los sospechosos y en la localización de los domicilios allanados.

Un tercer sospechoso sigue prófugo

La causa todavía tiene un capítulo abierto. Un tercer sospechoso, de apellido Suárez, no fue encontrado durante el allanamiento realizado en su vivienda y permanece prófugo. Los investigadores sostienen como hipótesis que Suárez habría sido quien condujo el Chevrolet Corsa utilizado para retirarse del lugar después del robo.

Durante el procedimiento en su domicilio fueron encontradas prendas que serían parte de la indumentaria sustraída al club, aunque el sospechoso no estaba allí.

Ahora, la Justicia deberá avanzar con las medidas pendientes para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer cómo se produjo la sustracción de la indumentaria de Unión de Villa Krause.