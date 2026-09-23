La investigación por el crimen de Uriel suma a un segundo menor bajo sospecha

La investigación continúa abierta y será la jueza de Menores María Julia Camus quien deberá determinar qué medidas corresponden a partir de los elementos reunidos.

Uno de los puntos que ahora analiza la investigación es la presencia de dos jóvenes frente a Uriel en el momento en que se produjo la agresión.

Los investigadores trabajan sobre las pruebas y testimonios incorporados a la causa para intentar reconstruir con precisión la secuencia del ataque y establecer quién habría sido el autor material de la puñalada que provocó la muerte del adolescente.

En ese contexto aparece L.G., también menor de edad. Según las fuentes consultadas por sanjuan8, sus datos filiatorios y los elementos reunidos sobre su presunta participación ya fueron puestos a disposición de la magistrada.

Por el momento, no está confirmada públicamente una detención de L.G. y su situación procesal deberá ser definida por la jueza Camus.

Mientras avanza esta nueva línea, también continúa la investigación sobre I.C., el adolescente que se entregó voluntariamente el lunes acompañado por su abogado. La situación tuvo una modificación en las últimas horas debido a que la familia del menor decidió cambiar de representación legal y designó a la penalista María Filomena Noriega.

La audiencia que estaba prevista para este miércoles 23 de septiembre no pudo realizarse y quedó suspendida hasta que se establezca una nueva fecha.

La jornada también estuvo marcada por momentos de tensión frente al juzgado de Menores, donde familiares y amigos de Uriel se manifestaron para reclamar el esclarecimiento del crimen. Durante la protesta hubo un cruce con la nueva defensora de I.C., a quien algunos allegados a la víctima le reclamaron por asumir la representación del adolescente sospechado.

La familia de Uriel sostiene su pedido de que la investigación avance y busca además tener participación formal en el expediente.

La familia busca ser querellante

En paralelo, la familia de Uriel, representada por el abogado penalista Martín Zuleta, prepara una presentación para intentar constituirse como querellante en la causa. Según la información aportada, la estrategia contempla un pedido de inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley 754, que será presentado ante la jueza María Julia Camus.

El objetivo es que los familiares puedan intervenir formalmente en el proceso mientras la Justicia Juvenil intenta determinar las responsabilidades individuales por la muerte del adolescente.

Por ahora, la causa continúa en plena investigación. La aparición de un segundo menor bajo la lupa no implica que su responsabilidad esté determinada: será la Justicia la que deberá analizar las pruebas y establecer qué ocurrió exactamente durante la pelea que terminó con la muerte de Uriel.