El clásico sanjuanino entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados quedó inconcluso. El partido, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 6 del Regional Amateur, debió suspenderse cuando apenas habían transcurrido 29 minutos del primer tiempo, debido a un corte de energía eléctrica en el estadio 12 de Octubre.
Corte de luz y clásico suspendido: cuándo podría seguir Unión-Desamparados
El duelo por la cuarta fecha del Regional Amateur fue suspendido a los 29 minutos del primer tiempo por un corte de energía en el estadio 12 de Octubre. Estaba 1-1 y todavía no hay una nueva fecha confirmada para completar el partido.