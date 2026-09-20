Corte de luz y clásico suspendido: cuándo podría seguir Unión-Desamparados

¿Cuándo continuará Unión-Desamparados?

Por el momento, la continuidad del clásico quedó sujeta a la reprogramación. Según se manejó tras la decisión del juez, el partido podría reanudarse este lunes a las 16 horas en el mismo estadio 12 de Octubre, para completar la cuarta fecha del Torneo Regional.

De concretarse, ambos equipos deberán disputar los 61 minutos restantes del encuentro, que quedó suspendido cuando igualaban 1-1 y Unión jugaba con diez hombres.

El partido había comenzado con mucha intensidad y tuvo un condimento adicional: Unión quedó con diez jugadores desde los 8 minutos, cuando fue expulsado Ignacio Baraona. A pesar de la inferioridad numérica, el Azul consiguió reaccionar rápidamente después del gol de Goria y llegó al empate antes de que el corte de luz terminara frenando el encuentro.

Ahora, ambos deberán esperar. El clásico está empatado, pero todavía le queda más de una hora de fútbol.