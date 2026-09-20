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Corte de luz y clásico suspendido: cuándo podría seguir Unión-Desamparados

El duelo por la cuarta fecha del Regional Amateur fue suspendido a los 29 minutos del primer tiempo por un corte de energía en el estadio 12 de Octubre. Estaba 1-1 y todavía no hay una nueva fecha confirmada para completar el partido.

El clásico sanjuanino entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados quedó inconcluso. El partido, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 6 del Regional Amateur, debió suspenderse cuando apenas habían transcurrido 29 minutos del primer tiempo, debido a un corte de energía eléctrica en el estadio 12 de Octubre.

Hasta ese momento, el encuentro estaba 1-1. Desamparados se había puesto en ventaja a los 21 minutos con un gol de Franco Goria, pero cinco minutos después Abel Donoso apareció de cabeza para igualar para Unión.

El árbitro Rubén Fernández aguardó durante un tiempo prudencial para intentar reanudar el juego, pero la falta de energía se mantuvo y finalmente tomó la decisión de suspenderlo.

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¿Cuándo continuará Unión-Desamparados?

Por el momento, la continuidad del clásico quedó sujeta a la reprogramación. Según se manejó tras la decisión del juez, el partido podría reanudarse este lunes a las 16 horas en el mismo estadio 12 de Octubre, para completar la cuarta fecha del Torneo Regional.

De concretarse, ambos equipos deberán disputar los 61 minutos restantes del encuentro, que quedó suspendido cuando igualaban 1-1 y Unión jugaba con diez hombres.

El partido había comenzado con mucha intensidad y tuvo un condimento adicional: Unión quedó con diez jugadores desde los 8 minutos, cuando fue expulsado Ignacio Baraona. A pesar de la inferioridad numérica, el Azul consiguió reaccionar rápidamente después del gol de Goria y llegó al empate antes de que el corte de luz terminara frenando el encuentro.

Ahora, ambos deberán esperar. El clásico está empatado, pero todavía le queda más de una hora de fútbol.

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