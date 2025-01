Desamparados y Unión remontaron sus series y pasaron de fase

El Puyutano no la tuvo fácil ante Atenas de Pocito. Desamparados había perdido 3 a 1 en la ida y en la revancha el resultado no se movió hasta la segunda parte. Omar Benavídez quebró la paridad al minuto del complemento con un cabezazo tras un tiro libre de Guajardo. A los 11’ llegó el 2 a 0 para el local con la misma receta. Tiro libre de Guajardo y esta vez fue Franco Lepe el que conectó de volea para igualar la serie. El Víbora necesitó de otra pelota parada para el 3-0 cuando iban 15’. El encargado fue otra vez Guajardo, pero había guardado lo mejor para un tiro libre que se coló en el ángulo de Domínguez que poco pudo hacer. El resultado no se modificó y Desamparados, en el estreno de Luis Murúa como DT, consiguió su anhelada clasificación.

Unión también tuvo un duelo complicado con Minero en Villa Krause. La visita, que había ganado 2 a 0 en la ida, se puso en ventaja en la noche del domingo a través de Agustín Aguilar. La historia cambió en el estadio 12 de octubre con las apariciones de Sebastián Cortez que remontó el resultado para poner 2 a 1 arriba al Azul antes del final de la primera etapa. Unión necesitaba un gol más para forzar los penales y llegó en la última jugada del partido. Se jugaban 49’ del complemento cuando Germán Giménez con un remate cruzado puso 3 a 1 que igualaba la serie. En la tanda de penales estuvo mejor el Azul que ganó 4-3 y pasó de fase.