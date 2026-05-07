Torneo Apertura: así quedó la programación de la fecha 15

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó los días y horarios para los partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura de Primera división. Desamparados es el único líder y está cerca de asegurar el primer puesto para definir como local en los mano a mano. La lucha por los últimos lugares del reducido tiene a seis equipos y este fin de semana puede ser clave para las aspiraciones de clasificar.