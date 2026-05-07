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Torneo Apertura: así quedó la programación de la fecha 15

El Torneo Apertura de Primera A jugará entre sábado, domingo y lunes la fecha 15 del torneo. Restan sólo tres jornadas para el final y definir a los clasificados.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó los días y horarios para los partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura de Primera división. Desamparados es el único líder y está cerca de asegurar el primer puesto para definir como local en los mano a mano. La lucha por los últimos lugares del reducido tiene a seis equipos y este fin de semana puede ser clave para las aspiraciones de clasificar.

Torneo Apertura – Primera A

Fecha 15

Sábado:

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16.30; López Peláez vs. Rivadavia

16.30; Villa Ibáñez vs. Unión

16.30; Minero vs. Juv. Zondina (en Juventud Unida)

16.30; Marquesado vs. Colón Jr.

Domingo:

16.30; Carpintería vs. Peñarol

16.30; Sarmiento vs. 9 de Julio

16.30; Def. de Argentinos vs. Atenas (en Peñarol)

18.00; Desamparados vs. Alianza

Lunes:

20.30; Trinidad vs. San Lorenzo

Posiciones:

  1. Desamparados 34
  2. Unión 28
  3. Colón Jr. 26
  4. Minero 26
  5. San Lorenzo 26
  6. Alianza 25
  7. 9 de Julio 23
  8. López Peláez 21
  9. Marquesado 20
  10. Trinidad 19
  11. Peñarol 19
  12. Atenas 19
  13. Def. de Argentinos 13
  14. Carpintería 13
  15. Juv. Zondina 12
  16. Rivadavia 10
  17. Villa Ibáñez 6
  18. Sarmiento 2

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