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Desamparados empató y casi aseguró el primer lugar

Desamparados igualó 0 a 0 con Alianza y siguen invicto en el Apertura local. El Puyutano les sacó seis puntos a los escoltas.

La fecha 15 del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol tenía toda la atención en el Serpentario con el cruce de Desamparados ante Alianza. El Puyutano empató y tendrá que esperar para asegurar el primer lugar de las posiciones. Restan dos fechas para el cierre de la fase regular. Luego llegarán los cruces de cuartos de final.

Desamparados y Alianza no pudieron romper el cero en el cierre del domingo. Ambos contaron con situaciones como para poder abrir el marcador, pero los arqueros aparecieron para evitar los goles y sellar el 0-0.

Atenas se hizo fuerte fuera de casa y derrotó 1 a 0 a Defensores de Argentinos en cancha de Peñarol. El Mirasol sumó tres puntos importantes gracias al gol de Juan Castro y sigue en la lucha por ingresar a los cuartos de final.

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9 de Julio también sumó puntos valiosos para llegar a los playoffs. Superó 2 a 0 a Sarmiento von goles de Carlos Fernández y Rodrigo Ozán.

Peñarol trepó al octavo lugar tras superar 2 a 1 a Carpintería como visitante. El Bohemio tuvo como goleadores a Ángel Ávila y Emilio Ochoa. Maximiliano Vega descontó para el Celeste.

La fecha había comenzado el sábado con: López Peláez 1 – Rivadavia 1; Villa Ibáñez 2 – Unión 1; Minero 2 – Juv. Zondina 1 y Marquesado 0 – Colón Jr. 1.

La fecha 15 se completará este lunes desde las 20:30 en el barrio Atlético. Trinidad, con chances de meterse entre los ocho mejores, recibirá a San Lorenzo de Ullum.

Posiciones:

  1. Desamparados 35
  2. Colón Jr. 29
  3. Minero 29
  4. Unión 28
  5. Alianza 26
  6. 9 de Julio 26
  7. San Lorenzo 26
  8. Peñarol 22
  9. López Peláez 22
  10. Atenas 22
  11. Marquesado 20
  12. Trinidad 19
  13. Def. de Argentinos 13
  14. Carpintería 13
  15. Juv. Zondina 12
  16. Rivadavia 11
  17. Villa Ibáñez 9
  18. Sarmiento 2

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