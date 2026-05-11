Desamparados empató y casi aseguró el primer lugar

9 de Julio también sumó puntos valiosos para llegar a los playoffs. Superó 2 a 0 a Sarmiento von goles de Carlos Fernández y Rodrigo Ozán.

Peñarol trepó al octavo lugar tras superar 2 a 1 a Carpintería como visitante. El Bohemio tuvo como goleadores a Ángel Ávila y Emilio Ochoa. Maximiliano Vega descontó para el Celeste.

La fecha había comenzado el sábado con: López Peláez 1 – Rivadavia 1; Villa Ibáñez 2 – Unión 1; Minero 2 – Juv. Zondina 1 y Marquesado 0 – Colón Jr. 1.

La fecha 15 se completará este lunes desde las 20:30 en el barrio Atlético. Trinidad, con chances de meterse entre los ocho mejores, recibirá a San Lorenzo de Ullum.

Posiciones: