La fecha 15 del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol tenía toda la atención en el Serpentario con el cruce de Desamparados ante Alianza. El Puyutano empató y tendrá que esperar para asegurar el primer lugar de las posiciones. Restan dos fechas para el cierre de la fase regular. Luego llegarán los cruces de cuartos de final.
Desamparados empató y casi aseguró el primer lugar
Desamparados igualó 0 a 0 con Alianza y siguen invicto en el Apertura local. El Puyutano les sacó seis puntos a los escoltas.