Córdoba, Rosario y Tucumán se conectan con el sueño mundialista

La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas, familias y turistas del interior del país, evitando el paso obligatorio por Buenos Aires y fortaleciendo el carácter federal del sistema aéreo argentino en el marco del evento deportivo más importante del planeta.

Con esta ampliación, Aerolíneas Argentinas pasará a operar un total de 29 vuelos semanales hacia Miami, lo que representa un incremento del 93% respecto de la programación de 2025. La oferta se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba.

Además, una vez finalizado el Mundial, la ruta Córdoba–Miami continuará funcionando de manera regular, consolidando una conexión estratégica para la región.

Este esquema se suma a los vuelos especiales hacia Dallas y Kansas, programados para acompañar a la Selección Argentina durante la primera fase del torneo, en un contexto de enorme expectativa por el desempeño del equipo.

De esta manera, Aerolíneas continúa reforzando su rol como principal herramienta de conectividad internacional del país, acercando a los hinchas al sueño mundialista y acompañando la pasión por la camiseta desde cada rincón de la Argentina.