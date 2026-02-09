"
Córdoba, Rosario y Tucumán se conectan con el sueño mundialista

Aerolíneas Argentinas anunció nuevos vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami para facilitar el viaje de los hinchas al Mundial y acompañar a la Selección en Estados Unidos.

Con la ilusión mundialista en marcha y miles de hinchas preparando su viaje para acompañar a la Selección Argentina, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de nuevos vuelos internacionales desde el interior del país hacia Estados Unidos.

A partir del 8 de junio, la compañía conectará a Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami, uno de los principales puntos de ingreso para los fanáticos que seguirán de cerca el camino del equipo nacional en el próximo Mundial.

Según informaron fuentes de la empresa a la Agencia Noticias Argentinas, los servicios operarán con una escala técnica en Punta Cana y contarán con distintas frecuencias semanales. Desde Córdoba habrá dos vuelos por semana, los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos servicios los jueves y sábados.

La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas, familias y turistas del interior del país, evitando el paso obligatorio por Buenos Aires y fortaleciendo el carácter federal del sistema aéreo argentino en el marco del evento deportivo más importante del planeta.

Con esta ampliación, Aerolíneas Argentinas pasará a operar un total de 29 vuelos semanales hacia Miami, lo que representa un incremento del 93% respecto de la programación de 2025. La oferta se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba.

Además, una vez finalizado el Mundial, la ruta Córdoba–Miami continuará funcionando de manera regular, consolidando una conexión estratégica para la región.

Este esquema se suma a los vuelos especiales hacia Dallas y Kansas, programados para acompañar a la Selección Argentina durante la primera fase del torneo, en un contexto de enorme expectativa por el desempeño del equipo.

De esta manera, Aerolíneas continúa reforzando su rol como principal herramienta de conectividad internacional del país, acercando a los hinchas al sueño mundialista y acompañando la pasión por la camiseta desde cada rincón de la Argentina.

