Conocé los cruces y horarios de las semifinales del Mundial U19

La otra semifinal será a las 19:30 y tendrá en la cancha del Aldo Cantoni a Portugal contra Italia. Los tanos llegan luego de ganar tres partidos y perder uno, contra Argentina. Cabe destacar que los lusos son el equipo más goleador del torneo con 46 tantos a favor. Henriques Miguel con 9 tantos es uno de los goleadores del torneo.

La acción de este viernes no termina ahí, sino que, en horas previas, se jugarán tres partidos. Los dos quintos de los grupos, México y Estados Unidos abrirán la jornada a las 12. Luego de eso, a las 14:30 será el turno de Suiza vs Gran Bretaña. Tras ese encuentro, Colombia vs Chile saltarán a la cancha a las 17 horas.

Cabe recordar que el sábado será la última jornada de este mundial U19. La medalla de bronce se definirá a las 17 horas de ese día, mientras que el campeón de este campeonato se conocerá a partir de las 19:30 cuando las dos mejores selecciones se enfrenten en la final de World Skate Games Argentina 2022.