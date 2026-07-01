Con Messi listo y el Cuti recuperado, Scaloni se empodera camino a Cabo Verde

El defensor del Lyon ya dejó atrás la lesión muscular que lo marginó del inicio del Mundial y aparece con ventaja para recuperar el puesto. De todos modos, el buen rendimiento de Medina durante la fase de grupos mantiene abierta la competencia y Scaloni recién definirá al titular en la práctica del jueves en Miami.

La otra incógnita está en la delantera, donde Lautaro Martínez continúa con una leve ventaja sobre Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi.

El delantero del Inter fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y convirtió un gol, mientras que Julián llegó al Mundial con poca actividad tras recuperarse de un esguince de tobillo. Aunque el ex River ya sumó minutos, el cuerpo técnico todavía analiza cuál de los dos encaja mejor para enfrentar a Cabo Verde.

Una de las mejores noticias para Scaloni pasa por la recuperación de Cristian Romero.

El defensor dejó atrás las molestias en la rodilla derecha que lo obligaron a salir durante el encuentro frente a Austria y respondió sin inconvenientes en los últimos entrenamientos, por lo que todo indica que regresará al once inicial en lugar de Nicolás Otamendi.

En la mitad de la cancha tampoco habría sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada se perfilan para conformar el mediocampo, buscando darle equilibrio y generación de juego al equipo que lidera Lionel Messi.

Viaje a Miami y último ensayo

Tras finalizar los trabajos en Kansas City, la delegación argentina emprendió viaje hacia Miami, sede del compromiso por los 16avos de final.

Este jueves, Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial junto a un futbolista del plantel y luego dirigirá el último entrenamiento en el predio del Inter Miami, donde terminará de despejar las dudas que todavía mantiene sobre la formación.

Con la ilusión intacta y el envión de una fase de grupos impecable, la Selección buscará el viernes dar el primer paso en la fase de eliminación directa. Si supera a Cabo Verde, enfrentará en la siguiente instancia al ganador del cruce entre Australia y Egipto.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan, con la cobertura especial del torneo y la transmisión de todos los partidos de la Selección Argentina.