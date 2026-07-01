La advertencia de Haaland a Brasil tras clasificarse con Noruega: "Estamos preparados"

Consciente de la dificultad que representa medirse ante la Canarinha, el goleador evitó cualquier exceso de confianza: "No va a ser fácil, no sé si vamos a lograrlo. Nos hemos preparado mucho y seguimos preparados", aseguró Haaland, quien atraviesa un gran momento en la Copa del Mundo y llega encendido al cruce frente al seleccionado brasileño.

Erling Haaland le envió una advertencia a Brasil, a días de enfrentarlo por los 8vos del Mundial

El tanto convertido sobre el final del partido le permitió alcanzar los cinco goles en el certamen y ubicarse tercero en la tabla de máximos artilleros, solamente por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con seis conquistas. Su rendimiento volvió a ser determinante para una selección noruega que sueña con seguir haciendo historia.