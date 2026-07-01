Erling Haaland volvió a aparecer en el momento justo y llevó a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026. El delantero del Manchester City convirtió el agónico 2-1 frente a Costa de Marfil en Dallas y, una vez consumada la clasificación, comenzó a palpitar el gran desafío que tendrá por delante: enfrentar a Brasil en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.
La advertencia de Haaland a Brasil tras clasificarse con Noruega: "Estamos preparados"
Haaland marcó el agónico gol de la clasificación de Noruega ante Costa de Marfil y ahora palpita el choque frente a la cinco veces campeona del mundo.