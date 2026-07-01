Bélgica dio vuelta un partido increíble ante Senegal y se metió en octavos

Pero el fútbol volvió a demostrar que nunca hay que dar un partido por terminado.

A falta de cuatro minutos para el final, Romelu Lukaku apareció en el área para descontar y encender la ilusión belga. Apenas tres minutos después, Tielemans aprovechó una mala salida del arquero senegalés y, de cabeza, marcó el 2-2 que llevó el duelo al tiempo suplementario.

El alargue fue intenso y parecía encaminado hacia los penales. Sin embargo, cuando ya se jugaban los instantes finales, una infracción de Lamine Camara sobre Tielemans dentro del área obligó al árbitro hondureño Saíd Martínez a revisar la acción en el VAR.

Tras observar las imágenes, sancionó penal.

Con el reloj marcando 123 minutos, Tielemans tomó la pelota, asumió toda la responsabilidad y definió con precisión para establecer el 3-2 definitivo y desatar el festejo de Bélgica, que pasó de estar eliminada a clasificarse entre los 16 mejores del certamen.

Con esta agónica victoria, Bélgica avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Una remontada inolvidable, decidida literalmente en la última jugada, que ya quedó entre los partidos más emocionantes de esta Copa del Mundo.