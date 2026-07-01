Cuando todo indicaba que Senegal iba a consumar uno de los grandes batacazos del Mundial 2026, Bélgica apeló a su jerarquía, su orgullo y una dosis de dramatismo para escribir una de las remontadas más espectaculares del torneo. El equipo de Rudi García perdía 2-0, reaccionó en el cierre de los 90 minutos y terminó ganándolo 3-2 con un penal convertido por Youri Tielemans a los 123 minutos, en la última acción del partido.
Bélgica dio vuelta un partido increíble ante Senegal y se metió en octavos
El conjunto europeo venció a su par africano por 3-2 con dos goles de Tielemans y uno de Lukaku tras empezar perdiendo 2-0.