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Bélgica dio vuelta un partido increíble ante Senegal y se metió en octavos

El conjunto europeo venció a su par africano por 3-2 con dos goles de Tielemans y uno de Lukaku tras empezar perdiendo 2-0.

Cuando todo indicaba que Senegal iba a consumar uno de los grandes batacazos del Mundial 2026, Bélgica apeló a su jerarquía, su orgullo y una dosis de dramatismo para escribir una de las remontadas más espectaculares del torneo. El equipo de Rudi García perdía 2-0, reaccionó en el cierre de los 90 minutos y terminó ganándolo 3-2 con un penal convertido por Youri Tielemans a los 123 minutos, en la última acción del partido.

El encuentro, disputado en el Lumen Field de Seattle, tuvo todos los condimentos. Senegal golpeó primero con un tanto de Habib Diarra, que aprovechó un rebote tras un cabezazo de Ismaila Sarr, y en el inicio del complemento el propio Sarr amplió la ventaja con una brillante definición luego de un control de pecho.

Con el 2-0, el conjunto africano parecía tener la clasificación bajo control. Bélgica no encontraba respuestas y el reloj jugaba en su contra.

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Pero el fútbol volvió a demostrar que nunca hay que dar un partido por terminado.

A falta de cuatro minutos para el final, Romelu Lukaku apareció en el área para descontar y encender la ilusión belga. Apenas tres minutos después, Tielemans aprovechó una mala salida del arquero senegalés y, de cabeza, marcó el 2-2 que llevó el duelo al tiempo suplementario.

El alargue fue intenso y parecía encaminado hacia los penales. Sin embargo, cuando ya se jugaban los instantes finales, una infracción de Lamine Camara sobre Tielemans dentro del área obligó al árbitro hondureño Saíd Martínez a revisar la acción en el VAR.

Tras observar las imágenes, sancionó penal.

Con el reloj marcando 123 minutos, Tielemans tomó la pelota, asumió toda la responsabilidad y definió con precisión para establecer el 3-2 definitivo y desatar el festejo de Bélgica, que pasó de estar eliminada a clasificarse entre los 16 mejores del certamen.

Con esta agónica victoria, Bélgica avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Una remontada inolvidable, decidida literalmente en la última jugada, que ya quedó entre los partidos más emocionantes de esta Copa del Mundo.

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