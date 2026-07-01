Drones, visión nocturna y nuevos protocolos: refuerzan la seguridad en el Penal

Capacitación para fortalecer los controles

A partir de ese diagnóstico, el organismo diseñó una capacitación destinada al personal que cumple funciones en las guardias externas.

La formación estuvo dirigida a Oficiales de Servicio, Jefes de Guardia, Cabos de Cuarto y Centinelas, quienes recibieron instrucción teórica y práctica sobre el uso de binoculares de visión nocturna, técnicas de observación, detección de movimientos sospechosos y protocolos de actuación ante posibles incidentes.

Además de los contenidos técnicos, el entrenamiento incluyó simulaciones en distintos sectores del establecimiento para recrear situaciones reales y mejorar la coordinación entre los puestos de vigilancia.

Durante las prácticas se realizaron ejercicios de observación nocturna, control de sectores vulnerables, identificación de movimientos anómalos y evaluación de los tiempos de respuesta, con el objetivo de optimizar la capacidad operativa del personal.

Nueva tecnología para vigilar el perímetro

Como parte del plan de fortalecimiento de la seguridad, el Servicio Penitenciario también incorporó 20 visores nocturnos, equipamiento que permitirá ampliar la capacidad de vigilancia durante la noche y en condiciones de escasa visibilidad.

Según se informó, estos dispositivos buscan facilitar la detección temprana de movimientos sospechosos y prevenir intentos de vulnerar la seguridad del establecimiento antes de que se concreten.

Las autoridades consideran que la incorporación de tecnología, sumada a la actualización permanente de los procedimientos y la capacitación del personal, apunta a mejorar los controles frente a nuevas formas de comisión de delitos vinculadas con el ingreso de objetos prohibidos al complejo penitenciario.