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Drones, visión nocturna y nuevos protocolos: refuerzan la seguridad en el Penal

El Servicio Penitenciario incorporó visores nocturnos, capacitó a su personal y actualizó los protocolos de vigilancia tras detectar nuevas amenazas, como sobrevuelos de drones e intentos de arrojar elementos prohibidos al penal.

Por Gabriel Rotter [email protected]

El Servicio Penitenciario Provincial puso en marcha un nuevo esquema de vigilancia para reforzar la seguridad del perímetro del Penal de Chimbas, incorporando tecnología de visión nocturna, capacitación especializada para el personal y nuevos protocolos operativos frente a modalidades delictivas que comenzaron a registrarse en los alrededores del establecimiento.

Las medidas fueron impulsadas por la Academia de Formación e Investigación Penitenciaria luego de un análisis interno que detectó distintas situaciones que encendieron las alarmas entre las autoridades.

Entre ellas figuran el sobrevuelo de drones no identificados, la presencia de personas merodeando sectores externos del complejo y los intentos de arrojar elementos prohibidos desde el exterior hacia el interior de la unidad, una modalidad que representa uno de los principales desafíos para la seguridad penitenciaria.

Capacitación para fortalecer los controles

A partir de ese diagnóstico, el organismo diseñó una capacitación destinada al personal que cumple funciones en las guardias externas.

La formación estuvo dirigida a Oficiales de Servicio, Jefes de Guardia, Cabos de Cuarto y Centinelas, quienes recibieron instrucción teórica y práctica sobre el uso de binoculares de visión nocturna, técnicas de observación, detección de movimientos sospechosos y protocolos de actuación ante posibles incidentes.

Además de los contenidos técnicos, el entrenamiento incluyó simulaciones en distintos sectores del establecimiento para recrear situaciones reales y mejorar la coordinación entre los puestos de vigilancia.

Durante las prácticas se realizaron ejercicios de observación nocturna, control de sectores vulnerables, identificación de movimientos anómalos y evaluación de los tiempos de respuesta, con el objetivo de optimizar la capacidad operativa del personal.

Nueva tecnología para vigilar el perímetro

Como parte del plan de fortalecimiento de la seguridad, el Servicio Penitenciario también incorporó 20 visores nocturnos, equipamiento que permitirá ampliar la capacidad de vigilancia durante la noche y en condiciones de escasa visibilidad.

Según se informó, estos dispositivos buscan facilitar la detección temprana de movimientos sospechosos y prevenir intentos de vulnerar la seguridad del establecimiento antes de que se concreten.

Las autoridades consideran que la incorporación de tecnología, sumada a la actualización permanente de los procedimientos y la capacitación del personal, apunta a mejorar los controles frente a nuevas formas de comisión de delitos vinculadas con el ingreso de objetos prohibidos al complejo penitenciario.

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