Messi deslumbró y el mundo se rindió a Argentina: así lo reflejó la prensa internacional

El diario Marca puso el foco en la profundidad del plantel de Lionel Scaloni y tituló: "Messi brilla con otro gol (en media hora de juego) y la Argentina 'B' vence". El medio español remarcó que los nueve cambios introducidos por el entrenador no afectaron el funcionamiento colectivo y que el equipo mantuvo el nivel pese a las rotaciones.

Por su parte, AS eligió destacar otra vez al capitán argentino con el título: "Messi retrata a Julián" y subrayó que el rosarino anotó su sexto gol del torneo y el decimonoveno en la historia de los Mundiales, aun jugando apenas treinta minutos. Al mismo tiempo, el diario fue muy crítico con la actuación de Julián Álvarez.

Desde Barcelona, Sport fue todavía más contundente: "Otra obra de arte de Messi sentencia una fase de grupos perfecta" y aseguró que "cuesta encontrar un candidato más firme al título" que la Selección Argentina.

En la misma línea, Mundo Deportivo escribió: "Argentina firma una fase de grupos perfecta con otro golazo de Messi" y resaltó que el capitán "entró desde el banco y siguió alimentando su leyenda con un tiro libre delicioso".

La Gazzetta dello Sport señaló que "el equipo de Scaloni pasea en Dallas" y destacó especialmente la marca de Messi, al remarcar que el capitán argentino suma siete partidos consecutivos convirtiendo en Mundiales, además de liderar la tabla de goleadores de esta edición.

En Francia, L'Equipe adoptó un tono más analítico y resaltó que Argentina logró su tercera victoria consecutiva utilizando una formación muy diferente a la habitual. El prestigioso medio francés también hizo referencia al nuevo gol de Messi, convertido de tiro libre.

Por su parte, RMC Sport afirmó que la Albiceleste "cerró con broche de oro la fase de grupos" y valoró que tanto Giovani Lo Celso como Lautaro Martínez hayan estrenado su cuenta goleadora en el certamen antes de que Messi liquidara el encuentro.

El diario portugués A Bola resumió el impacto del capitán argentino con una frase que rápidamente recorrió las redes sociales: "30 minutos alcanzaron: Messi continúa escribiendo historia y Argentina consigue el pleno".

La publicación resaltó que el rosarino volvió a demostrar su jerarquía ingresando desde el banco y mantuvo viva una racha goleadora que sigue ampliando su legado en los Mundiales.

Ahora, el desafío es Cabo Verde

Con la primera fase superada de manera impecable, la Selección Argentina ya dejó atrás la fase de grupos y se prepara para afrontar los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, desde las 19:00 (hora argentina), en Miami.

Con un plantel que responde incluso cuando rota, un funcionamiento colectivo consolidado y un Lionel Messi que continúa rompiendo récords a los 39 años, la Albiceleste empieza a consolidarse, también para la prensa internacional, como uno de los grandes candidatos a conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan, con la cobertura más completa del torneo y la transmisión de todos los partidos de la Selección Argentina.