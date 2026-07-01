El video que indigna: empujó a su pareja embarazada antes de amenazarla con un cuchillo

Pero el ataque no terminó ahí. La mujer logró levantarse y retrocedió hacia el estacionamiento del consorcio, donde siguió pidiéndole el teléfono. F.W. la siguió. Ya sin cámaras que lo registraran, la golpeó con el mango de uno de los cuchillos en la frente, provocándole un corte. La mujer logró pedir ayuda a una vecina, quien llamó al 911 y también a la madre del acusado.

El raid de violencia que siguió

Antes de ser detenido, F.W. protagonizó otros dos episodios de violencia. Primero intentó agredir a su cuñado en las escaleras del edificio, aunque fue contenida la situación por su propia hermana. Luego salió a la calle y llegó hasta la intersección de Juan B. Justo y avenida Córdoba, donde interceptó una camioneta Fiat Fiorino que conducía un empleado que acompañaba a su madre.

Se subió al techo del vehículo con un cuchillo en la mano y le gritó al conductor: "Te voy a matar", mientras intentaba introducir el arma por la ventanilla. Cuando el chofer frenó, F.W. cayó delante del vehículo. En ese preciso momento, un móvil policial que ya se encontraba en la zona logró reducirlo y detenerlo. También rompió el espejo retrovisor izquierdo de la camioneta.

Cómo está la víctima y qué dice la Justicia

La mujer embarazada fue trasladada al Hospital Rawson, donde el médico legista constató lesiones en el rostro y el abdomen, con 13 días de incapacidad. La evaluación psicológica realizada por profesionales de la UFI CAVIG arrojó un nivel de riesgo de violencia catalogado como "alto".

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Escudero, dentro de un legajo tramitado en el Sistema Especial de Flagrancia. F.W. fue imputado por lesiones leves agravadas por mediar violencia intrafamiliar y de género, amenazas con armas y daño simple.

La Justicia ordenó su prisión preventiva y dispuso un cuarto intermedio hasta incorporar los informes médicos que determinarán el estado de salud de la mujer y del bebé en gestación. Esos resultados serán clave para definir si la calificación legal debe agravarse, teniendo en cuenta el embarazo de la víctima al momento del ataque.

Una mujer embarazada de siete meses, una escalera, dos cuchillos y un video que no deja lugar a dudas. La causa avanza.