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La ola polar se siente y se ve: nieve y aguanieve en casi todo San Juan

La ola polar cumplió con los pronósticos y cambió el paisaje de la provincia. Mientras la aguanieve sorprendió a vecinos del Gran San Juan, en departamentos como Sarmiento e Iglesia la nieve cubrió caminos y campos, en una jornada marcada por el intenso frío y las lluvias.

La ola polar que atraviesa San Juan mostró este miércoles toda su intensidad y dejó una postal poco habitual para gran parte de la provincia. La aguanieve sorprendió durante la noche a vecinos del Gran San Juan, mientras que en departamentos más alejados, como Sarmiento e Iglesia, la nieve cubrió calles, campos y rutas, transformando el paisaje en pleno invierno.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso del viento sur trajo consigo una marcada masa de aire polar que provocó un brusco descenso de la temperatura, lluvias persistentes y precipitaciones níveas en distintos sectores del territorio provincial.

El intenso frío también modificó la rutina cotidiana. Durante gran parte del día, el movimiento en las calles del Gran San Juan fue considerablemente menor al habitual. Quienes debieron salir lo hicieron con varias capas de abrigo para cumplir con sus actividades y regresar rápidamente a sus hogares.

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Las temperaturas se mantuvieron durante toda la jornada en valores muy bajos y, en muchos sectores, la máxima ni siquiera logró superar un dígito, reforzando la sensación térmica propia de una de las jornadas más frías del año.

La nieve llegó a varios departamentos

Las primeras nevadas comenzaron durante la tarde en Santa Clara y Pedernal, en el departamento Sarmiento, donde los copos cubrieron lentamente la vegetación, los caminos y los techos de las viviendas. Como suele ocurrir con estos fenómenos poco frecuentes, las imágenes comenzaron a multiplicarse rápidamente en las redes sociales, mostrando paisajes completamente blancos.

La nieve también apareció en Iglesia, especialmente sobre la Ruta Nacional 40, en la zona de El Colorado, donde la acumulación a la vera del camino dejó una clásica postal cordillerana.

Ya entrada la noche, la aguanieve alcanzó distintos sectores del Gran San Juan, sorprendiendo a vecinos de Capital, Rivadavia, Santa Lucía y otros departamentos cercanos, donde muchos registraron el fenómeno con fotografías y videos.

Precaución para circular

Las condiciones meteorológicas también generaron complicaciones en la red vial provincial. Ante la presencia de hielo sobre la calzada, aguanieve, nieve y bancos de niebla, Vialidad Nacional recomendó evitar la circulación nocturna en varios corredores estratégicos.

La advertencia alcanza a:

  • Ruta Nacional 150, entre Jáchal-Rodeo y Jáchal-Ischigualasto.
  • Ruta Nacional 40 Norte, desde Huaco hasta el límite con La Rioja.
  • Ruta Nacional 149, entre San Juan e Iglesia.
  • Ruta Nacional 153, en el tramo Pedernal-Los Berros.

En tanto, los accesos por las rutas nacionales 40 Sur, 20 y 141 permanecen habilitados, aunque con recomendación de transitar con extrema precaución.

Las autoridades aconsejaron reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y mantener siempre encendidas las luces bajas.

El frío continuará

Según el pronóstico, las bajas temperaturas seguirán acompañando a los sanjuaninos durante las próximas horas.

Para este jueves todavía se mantiene la probabilidad de lluvias y nevadas aisladas, especialmente durante la madrugada. Luego, las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual, aunque persistirá el cielo mayormente nublado y el ambiente muy frío, con mínimas cercanas a los 0°C y máximas que rondarán los 7°C.

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