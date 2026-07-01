Con chatbot y mapa interactivo, lanzan una web para asistir casos de consumos problemáticos

Un acceso más rápido a la asistencia

A través del sitio, los usuarios pueden encontrar de manera sencilla las distintas alternativas de atención que funcionan en toda la provincia. Entre las principales herramientas disponibles se destacan:

Ubicación de las Unidades Municipales de Consumos Problemáticos (UMCOP) en los 19 departamentos .

en los . Información sobre los Centros de Acompañamiento y la sede central de la Dirección de Prevención y Asistencia.

y la sede central de la Dirección de Prevención y Asistencia. Chatbot para orientar a los usuarios y derivarlos al sistema de turnos de Ciudadano Digital.

para orientar a los usuarios y derivarlos al sistema de turnos de Ciudadano Digital. Mapa interactivo con direcciones, horarios y teléfonos de cada centro.

Además, el sistema permite iniciar el trámite para recibir asistencia profesional en el dispositivo más cercano al domicilio del solicitante.

Información para familias e instituciones

La plataforma también incorpora contenido preventivo destinado a la comunidad. Entre sus secciones incluye:

Señales de alerta , con información sobre cambios físicos, emocionales, sociales y conductuales vinculados a consumos problemáticos.

, con información sobre cambios físicos, emocionales, sociales y conductuales vinculados a consumos problemáticos. Cómo hablar , una guía dirigida a madres, padres y familias con recomendaciones para abordar estas situaciones desde el acompañamiento y la escucha.

, una guía dirigida a madres, padres y familias con recomendaciones para abordar estas situaciones desde el acompañamiento y la escucha. Información sobre las distintas modalidades terapéuticas disponibles, como tratamientos individuales, grupales, talleres de oficios, actividades deportivas y espacios de acompañamiento.

Capacitaciones y talleres

Otra de las funciones incorporadas permite que escuelas, municipios, instituciones, organizaciones sociales y empresas soliciten jornadas de prevención y talleres de concientización mediante un formulario online, que luego es gestionado por el organismo provincial.

Desde el Gobierno explicaron que la herramienta forma parte del Plan Estratégico Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos 2023-2027, impulsado por la gestión provincial para ampliar el acceso a la prevención, la información y la asistencia.

Los responsables del proyecto señalaron que el objetivo no es reemplazar la atención profesional, sino facilitar el primer contacto entre quienes necesitan orientación y los equipos especializados.

Asimismo, adelantaron que se trabaja en una plataforma de acceso restringido para profesionales del área, donde podrán consultar historias clínicas, documentación judicial y otra información necesaria para el seguimiento de los tratamientos, respetando los criterios de confidencialidad.