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Con goles de Messi, Lo Celso y Lautaro, la Selección le ganó 3-1 a Jordania

La Albiceleste se quedó con la victoria en los tres partidos de la fase de grupos y enfrentará este viernes a Cabo Verde en la siguiente instancia.

En su debut mundialista, el mediocampista Giovani Lo Celso marcó un golazo de tiro libre a los 19 del primer tiempo para que la Selección Argentina le gane 3-1 a Jordania en la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, torneo en el que la Albiceleste ya está clasificada a dieciseisavos de final y el viernes enfrentará a Cabo Verde. Minutos más tarde, Lautaro Martínez anotó de penal y llegó a su primer tanto en la competencia porque en Qatar no había festejado, mientras que en el complemento Lionel Messi puso el 3-1 para seguir estirando sus récords.

El futbolista de Real Betis, quien había sido convocado a Rusia 2018 por Jorge Sampaoli pero no tuvo minutos, recién esta noche pudo hacer su estreno en un encuentro por la cita máxima, ya que en Qatar 2022, después de haber sido parte de todo el ciclo de Lionel Scaloni, no estuvo por una grave lesión.

Después de una mala salida del conjunto asiático, el surgido en Rosario Central sufrió un fuerte pisotón al borde del área que le costó la amarilla a Mohannad Mahmoud abo Taha. Sin embargo, el dolor no le impidió que acariciara el balón con su zurda para clavarla en el ángulo.

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Lo Celso, junto a Rulli, era el único jugador del plantel que estaba transitando su segunda convocatoria a un Mundial, pero sin minutos en cancha, pese a que debutó en la Selección a fines de 2017 y fue parte de todo el ciclo de Scaloni. Incluso había sido titular en el primer encuentro del santafesino al mando de la celeste y blanca, que fue en septiembre de 2018 contra Guatemala.

Además de su excelsa definición de tiro libre, a Lo Celso también le anularon dos tantos por posición adelantada, uno en el primer tiempo, y otro en el complemento, pero por offside de Lautaro, quien lo había habilitado.

Una vez finalizado el encuentro, el volante aseguró: "Una emoción muy grande, más que nada por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Lo de hoy es inolvidable".

A los 30, luego de un penal contra Marcos Senesi, Lautaro Martínez se sacó la mufa y festejó su primer tanto en una Copa del Mundo. El Toro, que fue campeón en Qatar pero no había podido mojar, remató al palo derecho del arquero Yazeed Abu laila, quien se tiró para el otro lado.

Con esta anotación, el capitán de Inter de Milan volvió a marcar con la Selección Argentina por un partido oficial, luego de una larga sequía porque el último había sido el 4 de septiembre del año pasado en la goleada por 3 a 0 a Venezuela por Eliminatorias. Más allá de eso, contra Honduras, en el primer amistoso previo a este Mundial, también hizo un gol de penal.

"Era importante afrontar este partido con la seriedad que amerita. Todos los partidos son muy difíciles", señaló el Toro tras el duelo.

A los 55 del segundo tiempo, Jordania logró descontar con un tanto de Mousa Al-Tamari, uno de sus mejores jugadores que ingresó en el entretiempo y empujó la pelota al fondo de la red, que cortó con la racha de Dibu Martínez, que venía con la valla invicta.

Cuando el encuentro había entrado en una meseta apareció Messi, que había ingresado a los 60 minutos y metió un tiro libre, con ayuda de la barrera que se abrió, para poner el 3-1. Con este tanto, se convirtió en el único jugador en la historia en anotar goles en siete encuentros consecutivos, llegó a seis anotaciones en esta edición y 19 en Mundiales, por lo que se aleja en la tabla de máximos artilleros históricos.

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