Con goles de Messi, Lo Celso y Lautaro, la Selección le ganó 3-1 a Jordania

Lo Celso, junto a Rulli, era el único jugador del plantel que estaba transitando su segunda convocatoria a un Mundial, pero sin minutos en cancha, pese a que debutó en la Selección a fines de 2017 y fue parte de todo el ciclo de Scaloni. Incluso había sido titular en el primer encuentro del santafesino al mando de la celeste y blanca, que fue en septiembre de 2018 contra Guatemala.

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Además de su excelsa definición de tiro libre, a Lo Celso también le anularon dos tantos por posición adelantada, uno en el primer tiempo, y otro en el complemento, pero por offside de Lautaro, quien lo había habilitado.

Una vez finalizado el encuentro, el volante aseguró: "Una emoción muy grande, más que nada por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Lo de hoy es inolvidable".

A los 30, luego de un penal contra Marcos Senesi, Lautaro Martínez se sacó la mufa y festejó su primer tanto en una Copa del Mundo. El Toro, que fue campeón en Qatar pero no había podido mojar, remató al palo derecho del arquero Yazeed Abu laila, quien se tiró para el otro lado.

Con esta anotación, el capitán de Inter de Milan volvió a marcar con la Selección Argentina por un partido oficial, luego de una larga sequía porque el último había sido el 4 de septiembre del año pasado en la goleada por 3 a 0 a Venezuela por Eliminatorias. Más allá de eso, contra Honduras, en el primer amistoso previo a este Mundial, también hizo un gol de penal.

"Era importante afrontar este partido con la seriedad que amerita. Todos los partidos son muy difíciles", señaló el Toro tras el duelo.

A los 55 del segundo tiempo, Jordania logró descontar con un tanto de Mousa Al-Tamari, uno de sus mejores jugadores que ingresó en el entretiempo y empujó la pelota al fondo de la red, que cortó con la racha de Dibu Martínez, que venía con la valla invicta.

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Cuando el encuentro había entrado en una meseta apareció Messi, que había ingresado a los 60 minutos y metió un tiro libre, con ayuda de la barrera que se abrió, para poner el 3-1. Con este tanto, se convirtió en el único jugador en la historia en anotar goles en siete encuentros consecutivos, llegó a seis anotaciones en esta edición y 19 en Mundiales, por lo que se aleja en la tabla de máximos artilleros históricos.