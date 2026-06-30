Messi se cruzó con Spider-Man y el video que nadie esperaba explotó en redes

El spot juega con una situación simple pero efectiva: Tom Holland abre la puerta y se encuentra con Messi, quien parece estar buscando al verdadero Spider-Man. La sorpresa del actor marca el tono de la escena. “¿Sos Messi?”, le pregunta, mientras el futbolista responde con naturalidad y descoloca aún más al personaje.

Después aparece el Hombre Araña y la escena cambia de ritmo. El superhéroe le dice algo al capitán argentino, que no parece comprender del todo, y luego lo lleva a recorrer Nueva York columpiándose por la ciudad. La imagen de Messi dentro del universo Spider-Man fue suficiente para que el video se multiplicara entre fanáticos del cine, del fútbol y del propio jugador.

Una campaña pensada para el Mundial

La aparición de Messi no llega en cualquier momento. Sony aprovechó el clima del Mundial 2026 para sumar al argentino a una campaña de alcance internacional. En ese contexto, su figura funciona como un puente entre dos audiencias masivas: los seguidores del fútbol y los fanáticos del universo Marvel.

No es la primera vez que el capitán argentino protagoniza publicidades de fuerte impacto durante la competencia. Su imagen volvió a ocupar un lugar central en distintas campañas globales, aunque esta aparición junto a Tom Holland tiene un condimento particular: lo instala dentro de una de las franquicias cinematográficas más populares del mundo.

La expectativa por la nueva película

Spider-Man: Brand New Day marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. La historia retoma al personaje en una etapa distinta, con un mundo que ya no recuerda su identidad y con nuevos conflictos que lo obligan a reconstruir su vida como superhéroe.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco que incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros nombres. El estreno está previsto para fines de julio, con llegada a América Latina antes del lanzamiento global en Estados Unidos.

El spot con Messi no revela detalles centrales de la trama, pero cumple su objetivo: instalar conversación. En tiempos en los que las campañas cinematográficas compiten por segundos de atención, juntar al futbolista más influyente del planeta con el Spider-Man de Tom Holland fue una jugada directa, reconocible y diseñada para volverse viral.