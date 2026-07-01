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Falleció el reconocido actor y director Santiago Ríos a los 71 años

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia sobre el deceso de Santiago Ríos, un referente del teatro y la televisión en Argentina, quien dejó un legado significativo en la cultura nacional.

El actor, director y dramaturgo Santiago Ríos falleció este jueves a los 71 años, según anunció la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado oficial.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955, Ríos formaba parte de la Asociación desde 1995 y había sido alumno de maestros reconocidos como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de su carrera como intérprete, se destacó como docente teatral.

En televisión, participó en exitosas producciones como "Los simuladores", "Casados con hijos", "Tumberos", "Son amores", "ATAV - Argentina, tierra de amor y venganza", "Los Roldán", "La niñera", "Patito Feo", "Casi ángeles", "Graduados", "100 días para enamorarse" y, más recientemente, "El mejor infarto de mi vida", entre otras.

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Una extensa carrera en teatro y cine

En el ámbito teatral, construyó una sólida trayectoria en circuitos oficial, comercial e independiente, trabajando bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Formó parte de elencos de obras como "Los Locos Addams", "Rey Lear", "Stefano", "Sinvergüenzas", "Marat-Sade", "Filomena Marturano", "Extraña pareja" y "Dice mamá que basta", entre muchas otras.

En el cine, también dejó su huella con actuaciones en películas como "1978", "Tiro de gracia", "Amor a mares", "La boleta", "Lucky Luke", "La furia", "Corazón iluminado" y "El abismo... todavía estamos".

Al informar sobre su fallecimiento, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, subrayando el legado artístico de un intérprete que dedicó varias décadas a los principales escenarios y producciones audiovisuales del país.

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