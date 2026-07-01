Falleció el reconocido actor y director Santiago Ríos a los 71 años

Una extensa carrera en teatro y cine

En el ámbito teatral, construyó una sólida trayectoria en circuitos oficial, comercial e independiente, trabajando bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Formó parte de elencos de obras como "Los Locos Addams", "Rey Lear", "Stefano", "Sinvergüenzas", "Marat-Sade", "Filomena Marturano", "Extraña pareja" y "Dice mamá que basta", entre muchas otras.

En el cine, también dejó su huella con actuaciones en películas como "1978", "Tiro de gracia", "Amor a mares", "La boleta", "Lucky Luke", "La furia", "Corazón iluminado" y "El abismo... todavía estamos".

Al informar sobre su fallecimiento, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, subrayando el legado artístico de un intérprete que dedicó varias décadas a los principales escenarios y producciones audiovisuales del país.